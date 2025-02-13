14 лютого — яке церковне свято, чому цього дня обов'язково потрібно прибрати в оселі

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 14 лютого, в православному календарі день пам’яті святого преподобного рівноапостольного Кирила. Кирило народився близько 827 року в грецькому місті Солунь (сучасні Салоніки, Греція). Його батько був військовим чиновником. Сім’я належала до візантійської знаті, що дало можливість Костянтину отримати чудову освіту в Константинополі. Там він навчався в знаменитій Магнаврській школі, де вивчав богослов’я, філософію, риторику, математику та різні мови. Його вчителем був відомий філософ Лев Матиматик.

Через виняткові інтелектуальні здібності Костянтина називали Філософом, і він навіть служив бібліотекарем у храмі Святої Софії.

Близько 855 року він разом із братом Мефодієм, який до того часу став ченцем, відправився в Хазарську місію. Вони мали вести діалог із хазарами про християнську віру, і Кирило зміг вразити їх своєю мудрістю.

862 року їх запросив князь Ростислав із Великої Моравії, щоб вони принесли туди християнство рідною мовою народу. Для цього Кирило створив глаголицю – перший слов’янський алфавіт, що став основою для кирилиці. Брати переклали Біблію та богослужбові книги слов’янською мовою.

867 року Кирило та Мефодій вирушили до Риму, щоб захистити своє вчення від нападок німецького духовенства, яке вимагало богослужіння лише латиною, грецькою чи івритом. Папа Адріан II схвалив їхню місію та освятив слов’янські книги.

Кирило прийняв чернечий постриг у Римі й помер 14 лютого 869 року, не повернувшись до Моравії. Перед смертю він благословив Мефодія продовжувати їхню місію.

Церковне свято 14 лютого — день пам'яті святого преподобного Авксентія

Авксентій народився близько 400 року у Сирії або у Віфінії (на території сучасної Туреччини). Він отримав чудову освіту і став офіцером при дворі імператора Феодосія II (408–450 рр.). Проте світське життя його не приваблювало – він прагнув служити Богові й вести життя у молитві та самоті.

Залишивши службу, Авксентій став ченцем і оселився на горі Оксия (нині поблизу Стамбула). Він жив у келії та віддавався суворому аскетизму, майже не їв і постійно молився. Його подвижницьке життя привернуло увагу людей – до нього приходили за порадою і зціленням.

Через численні відвідування він переселився вище в гори, де збудував невелику келію на відкритому місці. Там він продовжував свій духовний шлях, живучи як стовпник (пустельник, що молився під відкритим небом). Авксентій брав активну участь у боротьбі проти єресей, зокрема несторіанства (вчення, що заперечувало Богоматеринство Пресвятої Діви Марії). Він навіть був присутній на Халкедонському соборі 451 року, де захищав православну віру.

Багато людей приходили до нього за допомогою – і духовною, і тілесною. Він зцілював хворих і наставляв тих, хто шукав істини. Після нього залишилися численні учні, які продовжили його справу.

Авксентій помер близько 470 року. Після його смерті гора, на якій він подвизався, стала відомою як Гора святого Авксентія, а місце його подвигів перетворилося на відомий монастир.

Прикмети 14 лютого

Народні прикмети 14 лютого / Фото: pixabay.com

Сонячний день до ранньої весни.

Сніжить — буде багатий урожай пшениці.

Біля будинку багато птахів літає до потепління.

Що завтра не можна робити

Вважалося, що сварки цього дня можуть призвести до довгої ворожнечі або навіть хвороб. У народі вірили, що це може принести втому на весь рік. Позичене цього дня могло "винести" із дому добробут. Не слід підмітати ввечері. Інакше можна "замести" щастя та удачу. Якщо попросили про підтримку, варто допомогти, щоб самому не залишитися в біді.

Що можна робити завтра

Наші предки вірили, що цього дня добре прибирати оселю, викидати старі речі та очищати дім від усього негативного. Святого Авксентія вважали покровителем тих, хто шукає істину і зцілення. У церквах молилися за здоров’я рідних і захист від хвороб. Оскільки Авксентій був пустельником, самотні люди просили його допомогти знайти справжнє кохання або навчитися жити в гармонії із собою.

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