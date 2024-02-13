14 лютого — яке церковне свято, що зробити, щоб дитина була здоровою і слухняною

Завтра, 14 лютого, в православному календарі день пам’яті святого Кирила.

Кирило (ім'я до посвячення — Костянтин) народився близько 827 року у місті Солунь (сучасне Салоніки, Греція). Вчився у Константинополі, де вивчав грецьку, слов’янську, латинську, іврит і арабську мови. Був патріаршим бібліотекарем та викладачем філософії. Провів диспути з іконоборцями і мусульманами в Сирії. Зупинившись в місті Херсонесі (сучасний Херсон), Кирило відкрив мощі святого папи Климента. Разом із братом Мефодієм переклав богослужбові книги на слов’янську мову. Створив один з перших слов’янських алфавітів (кирилицю чи глаголицю). Помер 869 року і був похований в Базиліці Святого Климента у Римі.

Прикмети 14 лютого

Народні прикмети 14 лютого / Фото: Pexels

Хмари набігли — чекайте на погану погоду.

Схід сонця сонячний, а потім хмарно — буде снігопад.

На полях ще лежить сніг — до великого урожаю.

Що завтра не можна робити

Наші предки вірили, що не можна викидати залишки їжі зі столу, інакше накличете на себе і свою родину біду. Не можна сваритися, лихословити і лаятися, адже в іншому разі все те погане, що "вилетить" з рота, з'явиться у вашому житті.

Що можна робити завтра

Цього дня в давнину жінки обов'язково дарували своїм повитухам подарунки. Вірили, якщо забути, то дитина виросте неслухняною та з поганим здоров'ям. Також важливо, щоб жінки виявляли доброзичливість — тоді і в родині пануватиме спокій.

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