Церковне свято 14 серпня / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 14 серпня, в православному календарі перенесення мощей святого преподобного Теодосія Печерського. Святий Теодосій Печерський — один із найшанованіших засновників Києво-Печерського монастиря, учень преподобного Антонія Печерського. Жив у XI столітті. Він був суворим аскетом, великим подвижником і духовним наставником. Його ім’я пов’язане з організацією чернечого статуту в монастирі, відомого як “Устав Теодосія”, який став основою для чернечого життя в Русі. Святий Теодосій помер близько 1074 року.

Спочатку святого поховали у печерах Києво-Печерського монастиря. Там він перебував у спокої як угодник Божий. Історично відомо, що мощі святого Теодосія неодноразово переносили. Найвідоміше перенесення пов’язане з упорядкуванням монастирських святинь і зведенням нових храмів. Перенесення мощей часто супроводжувалося урочистими богослужіннями, що символізувало вшанування святого і його особливу роль у духовному житті Київської Русі. Мощі святого Теодосія були частиною канонізації (проголошення святим), що зміцнило його культ і поширення вшанування серед православних християн.

Прикмети 14 серпня

Народні прикмети 14 серпня / © unsplash.com

Якщо 14 серпня ясна, тепла погода — буде гарний врожай яблук і груш.

Туман вранці — до дощового вересня.

Ясна зоряна ніч — осінь буде теплою і сухою.

Що завтра не можна робити

В народі заборонялося створювати галас, сваритися, кричати на рідних і дітей, а також вживати алкоголь. Народна мудрість попереджала, що за такі порушення можуть настати хвороби та сімейні розлади. Крім того, не варто з’являтися в брудному або поношеному одязі, відмовляти в допомозі або милостині, проте брати або давати гроші в борг було небажано — це могло призвести до втрати фінансового добробуту в домі.

Що можна робити завтра

У давнину до 14 серпня зазвичай завершували всі найважливіші літні справи по господарству, а потім ішли підтримувати літніх, вдів та сиріт, допомагаючи їм у роботі. Цей день у народі вважався особливо вдалим для сватання, а незаміжнім дівчатам радили на 14 серпня одягнути щось нове — щоб не залишитися самотніми і швидше знайти свою долю.