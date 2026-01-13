Церковне свято 14 січня / © pixabay.com

Реклама

Завтра, 14 січня, в православному календарі день пам’яті святих преподобних Отців, убитих у Синаї. Синайський півострів, що розташований між Червоним морем та Середземним морем, завжди мав стратегічне та релігійне значення. Від самого раннього християнства тут існували монастирі та келії для відлюдників, які прагнули усамітнення та духовного вдосконалення. Найвідомішим серед них є монастир святої Катерини, заснований у VI столітті за наказом імператора Юстиніана I.

Ці обителі були не лише центрами духовного життя, але й місцями навчання, перекладу священних текстів і збереження рідкісних рукописів. Проте мирне життя ченців неодноразово переривалося нападниками, які шукали пограбування або прагнули залякати християнське населення.

Преподобні Отці, що були убиті в Синаї, відзначилися непохитною вірою перед лицем смертельної небезпеки. Відкинувши страх за власне життя, вони залишилися в своїх келіях та монастирях, відстоюючи священні місця та збереження духовних цінностей. Їхня смерть стала мученицькою: вони загинули від рук нападників, які прагнули знищити християнську громаду або захопити монастирські скарби.

Реклама

Імена цих святих відомі не лише як історичні постаті, але й як духовні приклади для вірян. Їх шанують у православній та католицькій традиціях, відзначаючи пам’ять у конкретні дні за церковним календарем. Жертва преподобних у Синаї символізує непохитність віри та готовність до самопожертви заради духовного покликання.

Церковне свято 14 січня — день пам’яті святої рівноапостольної Ніни

Свята Ніна народилася в I–II столітті в містечку Коло в Каппадокії (сучасна Туреччина). Вона походила з благочестивої родини: батько її був воїном, а мати — відданою християнкою. Вже змалку Ніна відзначалася глибокою побожністю та прагненням служити Богу. Від юних років вона присвятила себе молитві та аскетизму, часто проводячи час у роздумах і постах.

За переказами, Ніна отримала благословення і духовну підтримку від преподобної мучениці Святої Феодотії та інших видатних християнських наставників того часу. Вона була відома своєю милосердністю, здатністю до чудотворення та глибоким духовним прозрінням.

Прибувши до Грузії, Ніна розпочала місіонерську діяльність серед язичницького населення Картлі та інших регіонів. Вона прославилася тим, що проповідувала без примусу, ведучи людей до віри власним прикладом благочестя та чеснот.

Реклама

Однією з найвідоміших її практик було використання виноградної лози з хрестом із виноградного пагона, яку вона носила як символ віри. Лоза Ніни стала духовним символом, що об’єднував народ навколо християнської віри. Вона зцілювала хворих, благословляла людей і здійснювала численні чудеса, що підтверджувало силу Божу в її руках і сприяло поширенню християнства.

Завдяки діяльності святої Ніни, грузинський цар Міріан III та його дружина Нана прийняли християнство, що відкрило шлях до його офіційного затвердження як державної релігії в IV столітті. Це стало переламним моментом у історії Грузії, зміцнивши духовну і політичну єдність країни.

Після прийняття християнства царем Ніна продовжувала служити народу, засновуючи церкви та монастирі, виховуючи нових християнських наставників і сприяючи формуванню церковної структури.

Свята Ніна відома не лише як просвітителька, а й як символ святості, смирення та жертовної любові. Вона проводила багато часу в молитві, постила, доглядала за хворими та підтримувала нужденних. Її життя стало прикладом того, як особиста святість може змінювати суспільство та вести народ до Бога.

Реклама

Прикмети 14 січня

Народні прикмети 14 січня / © pexels.com

Сонце ясне й морозне — рік буде врожайний.

Мороз тримається — зима буде довга.

Іній на деревах — рік буде багатий медом і врожаями.

Що завтра не можна робити

Цього дня за народними віруваннями варто уникати певних справ: не варто давати гроші в борг, щоб не залишитися без нічого, не слід стригтися, а також не слід ображати тварин.

Що можна робити завтра

У православне свято 14 січня віряни звертаються з молитвами до рівноапостольної Ніни, просячи її зняти тягар бід і скорбот, приборкати ворогів та наставити на праведний шлях. Свята вважається покровителькою всіх добрих починань і сприяє успіху в справах. Цього дня прийнято наводити лад у домі, завершувати розпочате, прати та займатися рукоділлям. Народна мудрість каже: хто вранці активно візьметься за справи, той буде щасливий і вдалий протягом усього року.