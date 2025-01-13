14 січня — яке церковне свято, кому молитися, щоб отримати допомогу у всіх починаннях

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 14 січня, в православному календарі день пам’яті святих преподобних Отців, убитих у Синаї. Святі преподобні Отці, убиті в Синаї, відомі як група монахів, котрі загинули за свою віру в результаті нападу мусульманських розбійників на монастир Святої Катерини на горі Синай в 5 столітті. Ці святі стали символами мужності та непохитності у вірі.

Монастир Святої Катерини, розташований на південному заході Синайського півострова, є одним з найстаріших християнських монастирів у світі. Він був заснований імператором Юстиніаном I в 6 столітті, хоча його корені сягають ще 4 століття. Монастир також відомий своєю бібліотекою, яка містить важливі релігійні манускрипти та ікони.

У період пізньої античності та середньовіччя монастир Святої Катерини часто ставав мішенню для набігів з боку мусульманських та інших військових угруповань, адже він розташовувався на важливому торговому маршруті. Проте найбільш трагічний інцидент стався під час одного з таких нападів, коли монахи, які молилися та служили в монастирі, стали жертвами насильства.

Серед цих мучеників було багато ченців і монахів, які вели суворе подвижницьке життя. Вони віддали своє життя за віру, постійно перебуваючи в молитвах та служіннях. Їхній подвиг став свідченням віри і віри в Христа, незважаючи на жорстокі умови, в яких вони жили.

Святі преподобні Отці, убиті в Синаї, залишили велику спадщину, яка стала основою духовного життя на Синаї та в монастирі Святого Катерини. Їхній подвиг продовжував надихати багатьох ченців і християн на всіх етапах історії.

Церковне свято 14 січня — день пам'яті святої рівноапостольної Ніни

Свята Ніна народилася в Каппадокії (сучасна Туреччина), ймовірно, у середині IV століття. Вона була родом з благочестивої родини: її батько, святий Георгій, був священником, а мати, свята Сусанна, була дочкию царя. З дитинства Ніна отримала християнське виховання та відзначалася своєю благочестивістю.

Одним із важливих елементів її життя стало її духовне навчання та прагнення до глибокої віри. Однак, про її ранні роки є не так багато історичних свідчень, що часто веде до певних легенд та міфів.

Більшу частину свого життя Ніна присвятила місіонерській діяльності. За наказом Бога вона вирушила до Грузії, де саме на той час було ще язичницьке населення. У ті часи Грузія перебувала під владою царя Міріана III, який разом зі своїм народом поклонявся язичницьким богам. Ніна з благословення Бога почала проповідувати християнську віру, і незабаром її вчення знайшло відгук серед простого народу.

Однією з найбільш відомих легенд є те, що Ніна носила хрест, виготовлений з виноградної лози, що стало символом християнства в Грузії. Вона жила в часи, коли християнство ще не було офіційно визнане в країні, і все ж її благочестива проповідь справила великий вплив на людей.

Найважливіший момент в житті святої Ніни — це її зустріч з грузинським царем Міріаном III. Існує легенда, що цар Міріан, коли почув про дива і знамення, які супроводжували проповідь Ніни, вирішив покликати її до себе на царський двір. За переказами, після того, як Ніна підкорила царя своїм смиренням і благочестям, Міріан звернувся до християнства, побачивши визнання віри у своїй родині і країні.

Це рішення, яке цар прийняв за допомогою святої Ніни, стало визначальним моментом для християнства в Грузії. Відомо, що Міріан хрестився, а після цього почав активно підтримувати християнську віру на державному рівні, що сприяло її швидкому поширенню серед грузинів.

Проповідь святої Ніни і її діяльність стали початком християнізації Грузії. Її життя стало прикладом для грузинських християн і символом того, як один благочестивий і вірний служитель може змінити історію цілої нації.

Свята Ніна стала першою патріаршою святою в Грузії, і вона вважається покровителькою Грузії, її ім'я згадується в численних молитвах і християнських текстах. Її роль у християнізації Грузії підтверджує великий духовний вплив, який вона справила на всю націю.

Прикмети 14 січня

Народні прикмети 14 січня / Фото: Unsplash

Чутно далеко відлуння — прийдуть сильні морози.

Сніжить — до потепління.

Захід сонця червоний — буде багатий урожай пшениці.

Що завтра не можна робити

Цього дня забороняється стригти волосся, тому що воно буде погано рости. А ще не варто давати і брати гроші в борг, інакше весь рік проведете в бідності.

Що можна робити завтра

Святій Ніні обов'язково моляться про допомогу в усіх починаннях, вона допомагає отримати ефективні результати. Цього дня добре навести лад в оселі, особливо варто зайнятися рукоділлям і генеральним прибиранням.

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