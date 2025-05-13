Церковне свято 14 травня / © Unsplash

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Завтра, 14 травня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Ісидора. Святий мученик Ісидор, що походив із давнього єгипетського міста Александрії, належить до числа найшанованіших ранньохристиянських святих. Його життя та смерть стали яскравим свідченням вірності Христові в добу кривавих переслідувань.

Ісидор служив у римському війську за часів імператора Декія, одного з найжорстокіших гонителів християн у III столітті. Його вирізняли хоробрість, військова звитяга та незламна віра. Серед язичницького середовища, що панувало у військових частинах Риму, Ісидор відкрито визнавав себе послідовником Христа, не ховаючи своєї віри навіть перед обличчям смертельної загрози.

Коли військовий начальник — жорстокий язичник на ім’я Навкрацій — дізнався про це, він наказав Ісидорові принести жертву римським богам. Воїн відмовився, твердо заявивши, що поклоняється лише Єдиному Богові — Ісусу Христу. Тоді його піддали тяжким катуванням: били, мучили, а згодом вирвали язик, сподіваючись зламати його волю. Та навіть позбавлений язика, за переданням, Ісидор продовжував промовляти слова молитви — дивовижним дивом Божої сили. Зрештою, його стратили, обезголовивши мечем.

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Після страти тіло мученика кинули без поховання. Та двоє християн — благочестиві мужі Амоній і Мирон — з ризиком для власного життя зібрали його мощі та гідно поховали.

Прикмети 14 травня

Народні прикмети 14 травня / © unsplash.com

Туман вранці — до погожого дня.

Якщо зозуля закує — холоди вже не повернуться.

Багато роси вранці — до теплої і сухої погоди.

Що завтра не можна робити

Цього дня слід берегти внутрішній мир і чистоту думок: не можна вплутуватись у сварки, засмучувати себе темними роздумами чи тримати злобу в серці. Не годиться лихословити про тих, хто вже відійшов у вічність, ані надмірно побиватися за померлими — душам спочилих потрібна молитва, а не земний розпач.

Неприпустимо відмовляти нужденному в проханні чи зневажити того, хто просить милостиню. Також не годиться цього дня влаштовувати гучні поминальні застілля, тим паче — вживати спиртне на цвинтарі. Усім своїм виглядом і вчинками краще берегти спокій, доброзичливість і пам’ять про вічне.

Що можна робити завтра

В народі говорили “Ісидор — сій гречку в простор” — вважалося, що на гречку, посіяну цього дня, чекатиме щедрий врожай. А ще до святого Ісидора звертаються з молитвою, щоби ниви дали щедрий плід, а зокрема — щоб добре вродили огірки.

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