14 травня — яке церковне свято, що не можна робити, щоб не посваритися з рідними людьми

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 14 травня, в православному календарі день пам’яті святого мученика, провидця і чудотворця Ісидора. Жив у III столітті на острові Хіос, родом був з Александрії. Він постраждав за часів правління імператора Декія (249-251 роки). У перший рік правління Декія було видано указ про перепис всіх здатних до військової служби молодих людей.

Ісидор був благочестивим християнином і служив у полку воєначальника Нумерія. Він жив згідно з християнськими цінностями, уникаючи язичницьких звичаїв і зберігаючи свою віру незаплямованою. Коли імператор видав ще один указ, який вимагав від воїнів поклонятися язичницьким богам і приносити жертви, Ісидор відмовився відступити від своєї віри, навіть під загрозою мук і смерті.

Сотник, який знав про віру Ісидора, повідомив про це Нумерію. Перед воєначальником Ісидор сміливо сповідав свою віру в Христа і відмовився відступити від неї. Нумерій намагався переконати Ісидора слухатися імператора, але Ісидор відповів, що його єдиним покровителем є Христос, і він готовий віддати своє життя за свою віру.

За свою відданість Ісидор був підданий жорстоким катуванням. Навіть після того, як йому відрізали язик, він продовжував прославляти Христа. Нумерій, здивований його мужністю, втратив мову і видалив наказ відсікти голову Ісидорові. Святий Ісидор прийняв свій смертний вирок із радістю і покорою, прославляючи Бога. Його смерть сталася 251 року.

Прикмети 14 травня

Народні прикмети 14 травня / Фото: Unsplash

На кленовому листі вранці виступив сік — увечері задощить.

Кури скупчуються разом — до грози.

Голосно співає перепілка — погода буде ясною.

Що завтра не можна робити

В давнину вірили, що родині не можна сідати на кутах столу і сваритися водночас — вважалося, що тоді весь рік проведеш в сварці. Не можна також спати з іншою людиною на одній подушці. Це може накликати біду.

Що можна робити завтра

Наші пращури цього дня читали молитви для зміцнення родини та отримання добробуту. Також після того, як сходили до храму, обов'язково йдіть на город. Овочеві культури будуть добре рости.

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