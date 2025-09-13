ТСН у соціальних мережах

14 вересня — яке церковне свято, що не можна робити цього дня, щоб не було проблем в родині

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Церковне свято 14 вересня

Церковне свято 14 вересня / © Unsplash

Завтра, 14 вересня, в православному календарі Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. Згідно з традицією, Свята цариця Олена, мати імператора Костянтина Великого, під час паломництва до Єрусалима 326 року знайшла Хрест, на якому був розп’ятий Ісус Христос.

Разом із Хрестом були знайдені цвяхи та інші реліквії розп’яття. Після знаходження Хреста його було перенесено у храм Гробу Господнього. Імператор Костянтин Великий постановив урочисто воздвигати (підносити) Хрест для поклоніння. Так і виникла традиція Воздвиження Чесного Хреста, тобто піднесення Хреста для благословіння вірян.

Прикмети 14 вересня

Народні прикмети 14 вересня / © unsplash.com

  • Ясна та сонячна погода на Воздвиження — очікують гарного врожаю зернових та фруктів.

  • Дощ на цей день — передвісник родючого року та достатку.

  • Туман або ранковий іній — до холодної та довгої осені.

Що завтра не можна робити

На Воздвиження слід уникати будь-якої тяжкої роботи: не прати, не прибирати, не займатися рукоділлям. Миття вікон або підмітання підлоги можуть “вимести” ваше щастя з дому. Цього дня не варто ходити далеко в ліс чи підніматися в гори — підвищується ризик неспокійних або агресивних зустрічей із тваринами. Не розкривайте своїх планів, бажань чи таємниць — задумане може не здійснитися, а секрети швидко стануть відомими іншим. Хліб і крихти не можна викидати: це загрожує конфліктами і проблемами в родині.

Що можна робити завтра

За народними віруваннями, саме від цього дня приходить справжня осіння погода. Температура помітно падає, часто йдуть дощі, і відлітають перелітні птахи. Дороги стають мокрими й брудними, і в давнину люди уникали далеких поїздок, побоюючись застрягти в багнюці.

