14 жовтня — яке церковне свято, кому не можна розчісувати волосся

Завтра, 14 жовтня, в православному календарі день пам’яті преподобної Параскеви Сербської. Параскева Сербська — це християнська свята, яка жила в XI столітті. Вона народилася в селищі Єпіват у Сербії в болгарській сім’ї. Вона була дуже побожною і любила допомагати бідним. Вона відвідала Єрусалим і поселилася в пустелі, де провела багато років у молитві і пості. Перед смертю вона повернулася до свого рідного села і померла там. Її мощі збереглися нетлінними, тому їх перенесли до митрополичого собору в Яссах.

Церковне свято 14 жовтня — день пам'яті мучеників Назарія, Гервасія, Протасія і Келсія

Святий Назарій народився в Римі в сім’ї християнки Перпетуї та юдея Африкана. Він був хрещений єпископом Ліном і з юних років проповідував Христове вчення та допомагав християнам, яких переслідували.

Він покинув Рим і прибув до Мілана, де в темниці познайомився з близнюками Протасієм та Гервасієм. За це його побили і вислали з Медіолану. Він поїхав до Галлії і там навернув багатьох поган до християнства. У місті Кімелі він хрестив сина однієї християнки на ім’я Келсій і зробив його своїм учнем і сподвижником.

За проповідь християнства вони були віддані на розшарпання диким звірям, але звірі не торкнулися їх. Потім їх намагалися втопити у морі, але вони ходили по воді, як по суші. Воїни, що виконували страту, самі прийняли християнство і відпустили мучеників. Звільнені Назарій та Келсій повернулися до Медіолана і в темниці відвідали мучеників Гервасія та Протаса.

Святі брати-близнюки Гервасій та Протасій народилися в Медіолані (Мілані) у сім'ї багатих римських громадян – Віталія та Валерії. Залишившись сиротами (їх батьки були замучені за християнську віру), брати роздали майно бідним, звільнили рабів і присвятили себе посту та молитві. За сповідання Христа язичники ув'язнили їх у в'язницю. Святий Назарій полюбив близнюків і, як міг, полегшував їхні страждання. За це язичники обезголовили його та Келсія. Незабаром після цього стратили і святих братів Гервасія та Протасія.

Прикмети 14 жовтня

Народні прикмети 14 жовтня / Фото: pixabay.com

Дороги всі брудні і мокрі — зима не прийде ще протягом місяця.

На нічному небі яскраві зірки — наступного року буде великий урожай.

Розкричалися ворони — чекайте на потепління.

Що завтра не можна робити

Жінкам заборонялося цього дня займатися тяжкою працею. Також не варто залишатися на Параскеву вдома наодинці, можна накликати на себе неприємності. Вагітним жінкам заборонялося розчісувати волосся — вірили, що це погана прикмета.

Що можна робити завтра

Параскеву здавна вважали покровителькою жіночої роботи. Тому цього дня дівчата могли зайнятися саме тим, чого давно хотіли. Наприклад, пошити нову сукню на зиму. Важливо провести цей день в теплій і дружній компанії.

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