14 жовтня — яке церковне свято, сім важливих заборон дня, щоб вберегти здоров'я

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 14 жовтня, в православному календарі день пам’яті святої преподобної Параскеви Тарнавської. Параскева Тарнавська народилася у XV столітті в родині священника в місті Тарнаві (сучасна Польща). Від юності вона відзначалася благочестям та бажанням служити Богу. Після смерті батьків вона вирішила присвятити своє життя чернецтву.

Параскева вступила до монастиря, де вела аскетичний спосіб життя, виконуючи молитви та добрі справи. Вона була відома своєю доброчесністю, смиренням і милосердям до інших. Її молитви і добрі вчинки приносили багатьом людям зцілення та допомогу. Крім чернечого життя, Параскева займалася просвітою людей, навчаючи їх основам віри та моральності. Її проповіді часто супроводжувалися чудесами, що зміцнювало віру в її силу і святість.

Після її смерті, яка відбулася в XV столітті, почалися численні чудеса, пов’язані з її ім’ям. Вона стала об’єктом пошани і вшанування серед вірян. Її пам'ять святкується в православній церкві, а ікони з її зображенням часто можна побачити в храмах.

Церковне свято 14 жовтня — день пам'яті святих мучеників Назарія та інших

Назарій був християнським проповідником, який, за традицією, проповідував в Італії, зокрема в Мілані. Він вірно служив Христу і активно поширював християнське вчення. Через свої дії Назарій викликав гнів місцевої влади, що вела переслідування християн.

Назарій, разом зі своїми товаришами, зазнав тяжких катувань. Вони були арештовані та поставлені на суд за свої вірування. Святі мученики не зрікалися своєї віри, навіть коли їм загрожувала смерть. Вони стали свідками віри до самого кінця, за що отримали звання мучеників. Святі мученики Назарій, Гірій, Євсевій та інші вважаються покровителями різних справ і потреб. Їхні мощі, за переказами, стали об'єктом поклоніння, і багато храмів були зведені на їхню честь. Свята пам’ять цих мучеників відзначається в православній та католицькій церквах.

Прикмети 14 жовтня

Народні прикмети 14 жовтня / Фото: Unsplash

Ворони каркають — до потепління.

Дощить — наступного року буде великий урожай пшениці.

Яскраві зорі вночі до великого урожаю.

Що завтра не можна робити

Заборонялося цього дня розчесувати волосся, адже це принесе проблеми зі здоров'ям. Щоб потім не плакати, не слід танцювати і багато сміятися. Не можна митися, змиєте все здоров'я. Забороняється відправлятися у далеку подорож — це до погіршення самопочуття. Взагалі не слід виходити з дому. Не можна вести домашні справи — будуть проблеми зі здоров'ям. Не варто шити і користуватися голками — можна "пришити" до себе хвороби.

Що можна робити завтра

Молоді дівчата збиралися разом і проводили ритуали на заміжжя, які допомагали поглянути на майбутнього чоловіка.

Читайте також: