Церковне свято 14 жовтня / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Завтра, 14 жовтня, в православному календарі день пам’яті святої преподобної Параскеви Тирновської. Народилася у місті Епіват (на межі між Болгарією і Османською імперією, чи біля берегів Чорного моря) у благочестивій сім’ї.

Її батьки померли, після чого вона присвятила себе подвижницькому життю. Ще від дитинства була милосердною, допомагала бідним, роздавала одяг убогим. Вона здійснила паломництва: побувала в Константинополі, поклонилася святиням, жила при храмі, прийняла чернецтво. Потім жила в Йорданській пустелі, велику частину подвижницького шляху провела там.

За переказами, за два роки до смерті їй з’явився ангел, який сказав, щоб вона повернулася на батьківщину. Померла мирно. Мощі її — явлені нетлінням і знаменні численними дивами зцілення. Місце зберігання мощей — собор у Яссах (м. Ясси, сьогодні в Румунії).

Реклама

Церковне свято 14 жовтня — день пам’яті святих мучеників Назарія та інших

Історія цих мучеників розгортається в І столітті, приблизно в часи правління імператорів Нерона та Доміціана. Головні події відбувалися у Мілані (сучасна Італія), який був важливим адміністративним центром Римської імперії.

Назарій народився в Римі, у благочестивій родині. Його батько був юдеєм, а мати — християнкою на ім’я Перпетуя, яку охрестив святий апостол Петро. Від матері Назарій прийняв християнську віру та від юності ревно служив Богові. Під час жорстоких гонінь на християн Назарій роздав усе своє майно бідним, залишив Рим і вирушив у подорож проповідувати Євангеліє в різні країни.

Спочатку він відвідав Північну Італію, де проповідував у Медіолані (Мілані). Тут він зустрів двох братів — Гервасія і Протасія, синів знатних римлян. Вони вже перебували під арештом за віру, і Назарій їх підтримував духовно. Після цього Назарій продовжив місіонерську подорож до Галлії (сучасна Франція), де звернув до християнства багатьох язичників.

У Галлії Назарій зустрів юнака Келсія, сина заможних батьків, які дозволили хлопцеві піти з Назарієм, аби він навчався у нього християнського життя. Келсій став вірним учнем, супутником і співподвижником Назарія у проповіді. Під час однієї з подорожей Назарія і Келсія заарештували за проповідь Христа та привели до імператора Нерона. Імператор наказав жорстоко катувати, а потім вигнати з Рима. Вони продовжили проповідувати в Генуї, потім знову повернулися до Мілана. У Мілані їх вдруге заарештували. Проконсул наказав відсікти їм голови.

Реклама

Прикмети 14 жовтня

Народні прикмети 14 жовтня / © unsplash.com

Листя опадає густо і швидко — зима буде сувороюю і ранньою.

Коти і собаки шукають тепле місце — морозна погода наближається.

Дощить або йде дрібний дощ — зима буде теплою та сніг піде пізно.

Що завтра не можна робити

Цього дня народні прикмети радять утриматися від будь-якої домашньої роботи — прати, шити, вишивати, прасувати чи прибирати не можна, інакше можна накликати неприємності. Не слід турбувати землю: нічого не копати, не саджати, не займатися городом. Також не варто вирушати в далеку дорогу, бо велика ймовірність невдачі.

Що можна робити завтра

Преподобну Параскеву шанують як заступницю жінок, до якої звертаються з молитвами про оздоровлення душі та тіла, зцілення від хвороб і ран, а також про захист від шкідливих пристрастей та спокус.