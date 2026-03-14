Завтра, 15 березня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Агапія і шістьох інших. У другій половині III — на початку IV століття християнська спільнота в Палестині, як і в усьому Римському імперському світі, переживала одну з найжорстокіших хвиль переслідувань вірян. За наказом імператора Діоклітіана (284 – 305), усі, хто не приносив жертви народним богам і відверто визнавав віру в Xриста, мали піддаватися катуванням і смертній карі.

Саме в цей період відбувся подвиг, що став символом християнської сміливості, любові до Бога і добровільної жертовності.

Група молодих людей на ім’я Тимолаус, Діонісій, Ромул, Олександр, Плеcій та ще один Олександр (декілька джерел називають різні імена чи повтори) були зовсім юними, коли стали свідками мученицьких страждань своїх співвітчизників за Христа в місті Кесарія Палестинська. Побачивши, з якою терпеливістю і миром християни переносили катування, їхні серця запалали бажанням стати серед тих, хто віддає свою життя за вірність Ісусу Христу.

Щоб підтвердити своє рішення, вони зв’язали руки за спиною й самі прийшли до намісника провінції, Урубана, проголошуючи: «Ми також християни». Їхня рішучість стала відповіддю на питання влади щодо віри, і їх ув’язнили.

Після цього до них приєднався відомий і шанований чоловік на ім’я Агапій, який вже пережив певні страждання за Христа раніше, але не відступив від своєї віри. Разом вони залишалися непохитними навіть під загрозою найжорстокіших катувань.

Ці юнаки не були хрещеними водою, але їхня самовідданість Христу стала їхнім «хрещенням кров’ю» — вищим свідченням віри, ніж будь‑яка обрядова участь.

Ув’язнених і Агапія піддали суворим тортурам. Частину розтерзали дикими тваринами, інших спалили заживо чи обезголовили. Незважаючи на страшні муки, ніхто не відрікся від своєї віри. Їхній подвиг завершився мученицькою смертю, і вони прийняли вінець перемоги у Христі.

Прикмети 15 березня

Сніг 15 березня — якщо йде сніг, то весна буде пізньою, холодною і затяжною.

Сонце зранку ясне — чекайте на теплу і ранню весну; хороший урожай очікується, якщо день ясний і тихий.

Вітер з півночі — передвіщає холодну весну; вітер зі сходу або півдня — теплу.

Що завтра не можна робити

Цього дня слід бути особливо обережними, особливо під час прогулянок у лісі, адже, за повір’ями, розпочинаються так звані «вовчі весілля». Водночас існує цікава прикмета: якщо саме сьогодні на дорогу перейде чорний кіт, це вважається ознакою майбутнього добробуту та матеріального добробуту.

Що можна робити завтра

У православ’ї цей день присвячений святкуванню великомучеників. Віряни звертаються з молитвами, просячи їх заступництва і моління перед Богом за людей, близьких і рідних.