15 березня — яке церковне свято, які ритуали в давнину обов'язково проводила молодь

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 15 березня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Агапія і шістьох інших. Це група ранньохристиянських мучеників, яких Церква вшановує за їхню відданість Христу і мученицьку смерть за віру. Їхній подвиг став прикладом відваги і твердої віри в умовах переслідувань християн в часи Римської імперії.

Святий Агапій був християнином, що жив у III столітті, в період правління імператора Діоклетіана, коли християни зазнавали жорстоких переслідувань. Ось короткий опис їхнього життя та мучеництва:

Шість інших мучеників — разом з Агапієм було шість його супутників. Їхні імена в різних джерелах можуть варіюватися, але в більшості випадків згадуються такі імена, як Філотей, Євфросинія, Євлогій, Ісидор, Павло та Максім. Вони були схоплені разом з Агапієм і разом з ним прийняли мученицьку смерть.

Ці святі мученики відмовились відректися від християнської віри, навіть під тиском жорстоких катувань. Всі вони прийняли мученицьку смерть, а їхні тіла були поховані християнами, які вшановували їх за подвиг віри.

Прикмети 15 березня

Народні прикмети 15 березня / Фото: Unsplash

Туман на 15 березня часто вважали ознакою того, що весна буде холодною та дощовою.

Ясна та сонячна погода прогнозує раннє тепле літо.

Якщо вітер був південний або західний, то це означало, що весна буде теплою і дощовою.

Що завтра не можна робити

Вважалося, що сварки й конфлікти в цей день можуть принести неприємності в родину та навіть до хвороб. Люди намагалися бути в цей день особливо добрими та терплячими. Не можна виносити сміття, щоб не "винести" з дому удачу і добробут. Вважалося, що сміття, яке виносиш у цей день, може забрати з собою щастя.

Що можна робити завтра

Цього дня молодь проводила різноманітні обряди, щоб запросити тепле сонце та хороший врожай. На цей день припадали також весняні зустрічі молоді та сватання, де хлопці й дівчата обмінювались піснями та вітаннями. Також практикували різні види ворожінь і магічних обрядів, спрямованих на виявлення майбутнього, особливо щодо кохання і добробуту. Молодь могла збиратися разом для того, щоб погадати на свою долю чи розгадати майбутні події.

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