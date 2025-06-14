Церковне свято 15 червня / © Unsplash

Реклама

Завтра, 15 червня, в православному календарі день пам’яті святого пророка Амоса. Народився в селищі Фекоа, був пастухом і сокомором. Пророк пізніше наголошував, що Бог покликав його до служіння, щоб передати Слова Господа простими словами.

Пророкував він за часів правління Єровоама II в Ізраїльському царстві і Озії в Юдеї. Найбільше свої пророцтва передавав в місті Вефиль, яке було головним святилищним місцем ізраїльтян. Його поява дуже обурила первосвященників і знать. За це його схопили, катували. Пізніше вбили за наказом царя.

Церковне свято 15 червня — день пам’яті святого преподобного Єроніма Стридонського

Він є одним з найвидатніших Отців Церкви, великим вченим, перекладачем Святого Письма, богословом і аскетом. Народився приблизно 347 року в місті Стридон, що на кордоні Далмації і Паннонії (нині — Хорватія або Словенія).

Реклама

Походив з християнської родини, проте хрещення отримав вже у зрілому віці, можливо в Римі. Там же здобув блискучу класичну освіту, вивчав риторику, граматику, латинську літературу і філософію. В дорослому віці пережив глибоку внутрішню кризу, яка привела до духовного навернення.

Довгий час подорожував по Галлії, жив у монастирі в Трієрі, пізніше в Сирії. Приблизно 374 року оселився як пустельник в пустелі Халкіди.

382 року прибув до Риму як учасник Собору, який був скликаний папою Дамасом I. Там він став секретарем папи і здобув широку популярність як біблійний тлумач, наставник духовного життя. Залишив рим після смерті папи (384 рік).

386 року пересилився до Вифлеєму, де і жив до своєї смерті. Там заснував жіночий і чоловічий монастирі, готель для паломників, скрипторій і бібліотеку. Там він завершував найбільшу справу свого життя — переклад Святого Письма на латинську мову.

Реклама

Прикмети 15 червня

Народні прикмети 15 червня / © unsplash.com

Спекотний день до посушливого літа і пізньої та теплої зими.

Вранці багато роси — чекайте на ясний день без дощу.

Почути грім — буде великий урожай вівса.

Що завтра не можна робити

У народній традиції 15 червня вважається небезпечним і нестабільним днем, пов’язаним із потужною енергетикою змін. Вірили, що цього дня категорично не можна відмовляти в милостині — навіть найменша скупість може обернутися втратою добробуту або навіть злиднями. Заборонялося викидати їжу, інакше буде голод.

Що можна робити завтра

Цей день ідеально підходить для турбот про дім і землю: варто присвятити час прибиранню, впорядкуванню оселі, дрібним побутовим справам, лагодженню речей чи ремонту.