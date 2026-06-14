Церковне свято 15 червня / © pexels.com

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Завтра, 15 червня, в православному календарі день пам’яті святого пророка Амоса. Амос не був представником священничого роду і не належав до пророчих шкіл. Він походив із Текої — невеликого поселення в Юдеї, розташованого неподалік пустельних територій. За фахом Амос був пастухом і доглядачем сикомор — дерев, плоди яких використовували як їжу для бідніших верств населення.

Саме ця простота походження є ключем до розуміння його пророчої місії: Амос не виступає як придворний пророк чи релігійний функціонер, а як людина з народу, яка говорить про справедливість без компромісів.

Згідно з біблійним переказом, Амос не планував ставати пророком. Його служіння почалося як внутрішній духовний імпульс — поклик, який він не міг ігнорувати. Він залишає своє звичне життя та вирушає до північного царства Ізраїлю, де починає проповідувати.

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Його місія припадає на період відносного економічного процвітання, однак за зовнішнім добробутом приховувалася глибока соціальна нерівність, корупція та релігійна формальність без духовного змісту.

Проповіді Амоса викликали різке невдоволення релігійної та політичної еліти. У текстах згадується його конфлікт із жерцем Амасією, який звинувачував пророка у підриві державного порядку.

Амос був змушений залишити територію проповіді, однак це не зупинило поширення його ідей. Його послання було записане та збережене як окрема книга пророчих одкровень.

Церковне свято 15 червня — день пам’яті святого преподобного Єроніма Стридонського

Єронім народився приблизно 347 року в місті Стридон, яке знаходилося на межі Римської імперії (ймовірно, в регіоні сучасної Хорватії або Словенії). Він походив із заможної християнської родини, що дало йому можливість отримати ґрунтовну освіту.

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З ранніх років Єронім виявляв виняткові здібності до мов і літератури. Він навчався в Римі, де опанував латинську й грецьку риторику, а також зацікавився класичною філософією. Проте світські знання поступово поступилися духовним пошукам.

Після навчання Єронім здійснив подорожі до Галлії та Сходу, де вперше серйозно зіткнувся з монастирською традицією. Саме там він обрав шлях аскези, відмовившись від світського життя.

Важливим етапом стало його перебування в сирійській пустелі Халкід, де він жив у суворому усамітненні, вивчав Святе Письмо та опановував єврейську мову — надзвичайно рідкісне досягнення для християнського богослова того часу.

Повернувшись із пустелі, Єронім був висвячений на священника та почав активну богословську діяльність. Згодом він переїхав до Рима, де став секретарем Папи Дамасія I.

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Саме в цей період йому було доручено надзвичайно важливе завдання — створити новий латинський переклад Біблії, який був би точним і зрозумілим для всього християнського світу.

Результатом багаторічної праці стала Вульгата — латинський переклад Святого Письма, який протягом століть залишався офіційним текстом Західної Церкви.

Єронім працював із єврейськими та грецькими оригіналами, що було революційним підходом для свого часу. Його переклад не лише передавав зміст, а й намагався зберегти стиль і точність біблійного тексту.

Після смерті Папи Дамасія Єронім залишив Рим і оселився у Вифлеємі, де заснував монастир і присвятив себе молитві, перекладам та богословським коментарям. У Вифлеємі він провів решту свого життя, працюючи над тлумаченням Святого Письма та полемізуючи з різними єресями свого часу.

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Прикмети 15 червня

Народні прикмети 15 червня / © pexels.com

Ясний і тихий ранок — чекайте на тепле літо без різких змін температури.

Дощить 15 червня — буде хороше зростання трав і великий урожай.

Вранці на траві багато роси — до спекотного дня.

Що завтра не можна робити

15 червня вважали днем певної непередбачуваності, коли частіше можуть траплятися прикрі випадковості, пожежі чи інші небезпечні ситуації. Саме тому радили уникати самотніх походів у ліс, а також утримуватися від купання у відкритих водоймах.

Що можна робити завтра

15 червня в народних уявленнях наділяють особливою природною енергетикою, вважаючи його сприятливим часом для збирання цілющих рослин. Традиційно трави радять зривати на світанку, коли на листі ще тримається роса, адже саме тоді, за повір’ями, вони зберігають максимальну силу. Зібрану зелень висушують і згодом використовують для приготування настоїв та відварів, яким приписують лікувальні властивості.

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