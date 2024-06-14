15 червня — яке церковне свято, щоб не залишитися без грошей і здоров'я не робіть одну річ цього дня

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 15 червня, в православному календарі день пам’яті святого пророка Амоса. Пророк Амос є одним з 12 так званих "малих пророків" Старого Завіту. Він народився у VIII столітті до народження Христа в місті Текоа, що недалеко від Вифлеєма. Його ім’я означає "тягар".

Амос був простим і небагатим чоловіком, який заробляв на життя, вирощуючи худобу і збираючи фіги. Однак, незважаючи на своє просте походження, він був дуже начитаним і мав широкі знання.

Він був першим пророком-письменником, про якого ми знаємо. В своїх проповідях Амос захищав строгий монотеїзм, виступав проти ідолопоклонства, обличав соціальну несправедливість і нерівність, закликав до милосердя до бідних і унижених.

Амос стверджував, що гуманність і правда є формами служіння Богу, які важливіші, ніж формальне приношення жертв. В його книзі ми вперше зустрічаємо ідею рівності всіх народів.

Амос мав великий вплив на наступних пророків, особливо на Ісаїю і Михея. В Діях Апостолів Нового Завіту першомученик Стефан цитує його в промові проти законників.

Церковне свято 15 червня — день пам'яті преподобного Єроніма, пресвітера Стридонського

Він був одним з найбільш ерудованих докторів свого часу. Народився близько 340 року в місті Стридон. Для завершення освіти його батьки послали його до Риму, де він вивчав світські науки.

На початку свого життя в столиці Єронім захопився мирською метушнею, але незабаром у ньому дозріло рішення докорінно змінити своє життя. Коли йому було близько 20 років, він прийняв Святе Хрещення. Після цього він відвідав Галію, де у нього прокинулося бажання цілком присвятити себе Богу і прийняти чернецтво.

Близько 372 року Єронім повернувся в рідне місто, але батьків у живих уже не застав. На нього лягли турботи про виховання молодших сестри і брата Павлініана. Постриг довелося на деякий час відкласти. Єронім став ревно вивчати Святе Письмо.

Він уклав "Вульгату", латиномовне видання Святого Письма, яке навіть нині вживають західні християни. Єронім помер 30 вересня 420 року в Вифлеємі.

Прикмети 15 червня

Народні прикмети 15 червня / Фото: Unsplash

Дощить сильно до поганого урожаю.

Кімнатні рослини зів'яли до посухи.

Синиця стукає у вікно до хороших новин.

Що завтра не можна робити

Цього дня заборонено веселитися, голосно сміятися, співати і танцювати — все це призведе до біди. А тому наші пращури не планували на цю дату весілля чи заручини. Не можна жалітися чи пліткувати — похитнеться здоров'я. Не варто брати і давати гроші у борг — будуть фінансові проблеми.

Що можна робити завтра

Наші предки вважали, що цього дня потрібно всім дякувати, навіть за незначну, здавалося б, справу, тоді все це вернеться сторицею. День вважається сприятливим для великих покупок.

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