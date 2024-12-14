15 грудня — яке церковне свято, чому не слід скаржитися на холодну погоду

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 15 грудня, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Єлевтерія.

Єлевтерій народився у сім'ї благочестивих християн у Римі. Його мати, Анфія, була жінкою знатного роду, яка навернулася до християнства через проповіді апостолів. Вона виховала сина у вірі та любові до Бога. Єлевтерій з юності виявляв глибоку побожність і бажання служити Церкві. У 20-річному віці він був висвячений на єпископа міста Ілліріка (нині частина Балканського півострова). Незважаючи на свій молодий вік, він мудро керував паствою, поширював християнство і навертав багатьох язичників до віри.

За часів імператора Адріана (117–138 рр.) розпочалися гоніння на християн. Єлевтерій був схоплений за наказом місцевих правителів і доправлений до Риму. Там його змушували зректися Христа і поклонитися язичницьким богам, але він твердо відмовився. Святий зазнав жорстоких катувань, але залишився непохитним у вірі. За переказами, під час його страждань багато присутніх навернулися до християнства, вражені його терпінням і дивами, які відбувалися. Зрештою, Єлевтерій був страчений через усічення мечем близько 120 року.

Церковне свято 15 грудня — день пам'яті святого преподобного Павла

Преподобний Павло народився в Малій Азії (можливо, поблизу Пергама) у благочестивій християнській родині. З раннього віку він прагнув присвятити своє життя Богові. У юності Павло вступив до монастиря, де був навчений основам чернечого життя. Згодом він оселився на горі Латр, що в Малій Азії, і почав вести життя відлюдника. Павло здобув славу праведника та подвижника завдяки своїм аскетичним подвигам, посту, молитві та глибокому смиренню. Він постійно боровся з пристрастями та прагнув до духовної досконалості.

Його подвиги приваблювали багатьох учнів, які збиралися навколо нього. На горі Латр з його ініціативи було засновано кілька монастирів, які стали центрами духовного життя. Преподобний Павло був для своїх учнів прикладом доброчесності та благочестя. Преподобному Павлу приписують багато чудес як за його життя, так і після смерті. Він допомагав хворим і потребуючим, зцілював молитвами та давав духовну пораду всім, хто до нього звертався.

Преподобний Павло упокоївся в глибокій старості, близько 956 року.

Прикмети 15 грудня

Народні прикмети 15 грудня / Фото: Unsplash

Над дахами будинків кружляють ворони — буде негода.

Кіт спить цілий день — чекайте на морозну і сувору зиму.

Вранці на вікнах візерунки — весна прийде рано і буде теплою.

Що завтра не можна робити

Цього дня не можна скаржитися на холодну погоду, якщо так робити, то, за повір'ями, у людини буде слабке здоров'я протягом всього року. Щоб зміцнити здоров'я, важливо залишатися радісним і веселим.

Що можна робити завтра

Віряни моляться святим про здоров'я, зміцнення духу, добробут. Також наші предки проводили особливий обряд, який повинен був зробити сонце сильнішим. Для цього вранці виходили на вулицю, викидали гаряче вугілля і промовляли "З ґанку зійди, золоте вугілля по двору покоти".

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