Церковне свято 15 квітня / © pexels.com

Реклама

Завтра, 15 квітня, в православному календарі день пам’яті святих апостолів Аристарха, Пуда і Трохима. Аристарх походив із Фессалії та був супутником апостола Павла під час його другій і третій місійних подорожей. Він згадується у Діях святих апостолів як вірний друг і захисник Павла, особливо під час його ув’язнень. За переказами, Аристарх супроводжував апостола у Рим, де разом переносив тягарі проповідування серед язичників і християнських громад.

Пуд був одним із тих, кого апостол Павло називає «служителями Христової Церкви». Його життя та діяльність пов’язані з поширенням християнства на теренах Малої Азії, де він допомагав утверджувати громади віруючих, підтримував мир і єдність у християнських спільнотах.

Трохим займав важливе місце серед співробітників апостола Павла. Він був відомий своєю благочестивістю та ревністю у вченні, а також у сприянні вихованню нових християн у моральності та духовній дисципліні. За переказами, він був близьким співпрацівником апостола у Римі та Малій Азії, де проповідував Євангеліє і наставляв громади.

Реклама

Церковне свято 15 квітня — Стрітення Вишгородської (Володимирської) ікони Пресвятої Богородиці

Вишгородська (Володимирська) ікона Пресвятої Богородиці відома з XI століття. Її історія тісно пов’язана з княжими родинами Київської Русі. Літописи свідчать, що ікона була принесена у Вишгород князем Володимиром, ймовірно, у зв’язку із хрещенням Русі, та стала об’єктом особливого шанування серед народу.

За переказами, ікона Вишгородської Богородиці зцілювала хворих, захищала місто від ворогів і сприяла встановленню миру у князівських столицях. Згодом її перенесли до Києва, де вона отримала ще більшу популярність і стала символом духовного єднання руських земель.

Прикмети 15 квітня

Народні прикмети 15 квітня / © pexels.com

Якщо ранок тихий і ясний — літо буде тепле і спокійне.

Сонячно та теплий вітер віщує раннє потепління та швидке сходження трави.

Ранковий дощ 15 квітня — може означати ще кілька холодних ночей.

Що завтра не можна робити

За народними прикметами, цього дня слід бути особливо обережними у побуті та фінансових справах. Не рекомендується витрушувати подушки чи матраци, аби випадково не «витрусити» з дому щастя та добробут. Також не радять давати гроші в борг — це може призвести до непотрібних втрат чи фінансових труднощів.

Що можна робити завтра

Вишгородська ікона Пресвятої Богородиці відома численними чудесними зціленнями, оберігає тих, хто до неї звертається. У православ’ї віряни моляться про порятунок від тяжких недуг, особливо хвороб серця та очей, а також про захист дому, родини та близьких людей. Цей день сприяє духовному очищенню, миру в домі та зміцненню віри.