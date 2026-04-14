ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
373
Час на прочитання
2 хв

15 квітня — яке церковне свято, чому не слід трусити матраци

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковне свято 15 квітня

Церковне свято 15 квітня / © pexels.com

Завтра, 15 квітня, в православному календарі день пам’яті святих апостолів Аристарха, Пуда і Трохима. Аристарх походив із Фессалії та був супутником апостола Павла під час його другій і третій місійних подорожей. Він згадується у Діях святих апостолів як вірний друг і захисник Павла, особливо під час його ув’язнень. За переказами, Аристарх супроводжував апостола у Рим, де разом переносив тягарі проповідування серед язичників і християнських громад.

Пуд був одним із тих, кого апостол Павло називає «служителями Христової Церкви». Його життя та діяльність пов’язані з поширенням християнства на теренах Малої Азії, де він допомагав утверджувати громади віруючих, підтримував мир і єдність у християнських спільнотах.

Трохим займав важливе місце серед співробітників апостола Павла. Він був відомий своєю благочестивістю та ревністю у вченні, а також у сприянні вихованню нових християн у моральності та духовній дисципліні. За переказами, він був близьким співпрацівником апостола у Римі та Малій Азії, де проповідував Євангеліє і наставляв громади.

Церковне свято 15 квітня — Стрітення Вишгородської (Володимирської) ікони Пресвятої Богородиці

Вишгородська (Володимирська) ікона Пресвятої Богородиці відома з XI століття. Її історія тісно пов’язана з княжими родинами Київської Русі. Літописи свідчать, що ікона була принесена у Вишгород князем Володимиром, ймовірно, у зв’язку із хрещенням Русі, та стала об’єктом особливого шанування серед народу.

За переказами, ікона Вишгородської Богородиці зцілювала хворих, захищала місто від ворогів і сприяла встановленню миру у князівських столицях. Згодом її перенесли до Києва, де вона отримала ще більшу популярність і стала символом духовного єднання руських земель.

Прикмети 15 квітня

Народні прикмети 15 квітня / © pexels.com

Народні прикмети 15 квітня / © pexels.com

  • Якщо ранок тихий і ясний — літо буде тепле і спокійне.

  • Сонячно та теплий вітер віщує раннє потепління та швидке сходження трави.

  • Ранковий дощ 15 квітня — може означати ще кілька холодних ночей.

Що завтра не можна робити

За народними прикметами, цього дня слід бути особливо обережними у побуті та фінансових справах. Не рекомендується витрушувати подушки чи матраци, аби випадково не «витрусити» з дому щастя та добробут. Також не радять давати гроші в борг — це може призвести до непотрібних втрат чи фінансових труднощів.

Що можна робити завтра

Вишгородська ікона Пресвятої Богородиці відома численними чудесними зціленнями, оберігає тих, хто до неї звертається. У православ’ї віряни моляться про порятунок від тяжких недуг, особливо хвороб серця та очей, а також про захист дому, родини та близьких людей. Цей день сприяє духовному очищенню, миру в домі та зміцненню віри.

Дата публікації
Кількість переглядів
373
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie