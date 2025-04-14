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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
88
Час на прочитання
2 хв

15 квітня — яке церковне свято, про що обов’язково цього дня слід помолитися

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковне свято 15 квітня 2025 року

Церковне свято 15 квітня 2025 року / © Unsplash

Завтра, 15 квітня, в православному календарі день пам’яті святих апостолів із 70 Аристарха, Пуда і Трохима. Святі Аристарх, Пуд і Трохим — це три важливі постаті серед 70 апостолів, які були обрані Христом для того, щоб поширювати Його вчення серед народів. Їхні життєписи не так широко описані, як у деяких інших апостолів, але вони все одно залишили важливий слід у історії раннього християнства.

Аристарх був християнським проповідником, родом із Солуні (сучасна Салоніка). Він згадується в кількох місцях Нового Завіту, зокрема в Посланні до Колоссян та в Діях Апостолів. У Діях говориться, що він був із Павлом під час його подорожей і навіть потрапив у полон через свою віру. Він став мучеником і загинув через свою відданість Христу. Аристарх був одним із тих, хто не злякався переслідувань і продовжував проповідувати Євангеліє навіть під загрозою смерті.

Пуд згадується лише один раз в Новому Завіті — в Посланні до Тимофія, де Павло пише, що він був з ним під час останніх днів його життя. Детальнішої інформації про Пуда немає, але можна припустити, що він був супутником апостола Павла і допомагав йому в його місіонерській діяльності. Це може вказувати на його важливу роль у ранньому християнстві, навіть якщо вона не була зафіксована в інших джерелах.

Трохим є ще однією мало відомою фігурою серед 70 апостолів. Він згадується як співробітник Павла, який допомагав йому в поширенні християнства. Хоча конкретних відомостей про його життя дуже мало, відомо, що він був важливою частиною ранньої церкви і також відомий як мученик, що загинув за віру.

Прикмети 15 квітня

Народні прикмети 15 квітня / © unsplash.com

Народні прикмети 15 квітня / © unsplash.com

  • Ластівки прилетіли — літо буде урожайним і теплим.

  • Гроза вказує, що буде багато зерна.

  • Сонячно і тепло — чекайте на спекотне літо.

Що завтра не можна робити

Цього дня не слід лаятися, вступати в конфлікти, відмовляти в допомозі, завдавати образ або шкоди тваринам, птахам та бджолам.

Що можна робити завтра

В молитвах звертаються до святих апостолів, просячи їхнього заступництва для зцілення від хронічних хвороб і для матеріального добробуту.

Також віряни обов’язково моляться дивотворній Вишгородській іконі Божої Матері за звільнення від важких хвороб, особливо недуг серця і очей, а також просять захисту для дому та близьких від злих сил. Цей святий образ є захисником воїнів; до нього звертаються, щоб він укротив ворожнечу, сприяв миру і надавав розсудливості. Крім того, Вишгородська Богородиця відома як покровителька шлюбу і родини.

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Дата публікації
Кількість переглядів
88
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