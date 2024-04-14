15 квітня — яке церковне свято, не робіть одну важливу річ, щоб життя не змінилося на гірше

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 15 квітня, в православному календарі день пам’яті святих Аристарха, Пуда і Трохима із 70 апостолів. Святі Аристарх, Пуд і Трохим були частиною групи з 70 апостолів, яких Ісус Христос обрав для проповіді. Вони жили в I столітті та часто перебували в оточенні апостолів Петра і Павла.

Аристарх, згаданий у Діяннях Апостолів та Посланнях Павла до колосян і до Филимона, служив у апостола Павла і став єпископом в Апамії Сирській. Пуд, якого також згадує Павло у Посланні другому до Тимотея, був Римським сенатором і часто приймав Петра і Павла. Трохим супроводжував апостолів у їхніх подорожах і відомий своєю благочестивістю.

Церковне свято 15 квітня — день пам'яті мучениць Василіси та Анастасії

Святі мучениці Василіса та Анастасія були християнками, які жили в Римі і були навернені до християнства святими апостолами Петром та Павлом. Вони присвятили своє життя служінню Господу та допомагали переслідуваним християнам.

Під час переслідувань християн імператором Нероном, Василіса та Анастасія без страху збирали тіла мучеників та поховували їх. Коли Нерон дізнався про їхні дії, він наказав їх ув’язнити. У в’язниці вони були піддані жорстоким тортурам, але залишилися міцними у своїй вірі і не зрадили Христа. Зрештою, вони були страчені мечем за свою віру.

Прикмети 15 квітня

Народні прикмети 15 квітня / Фото: Pexels

Вночі похолодало до теплого і сонячного дня.

Граки бігають і граються до теплої погоди.

Зоря має червоний відтінок — буде дощ і вітер.

Що завтра не можна робити

Не можна цього дня переносити бджіл з місця зимівлі до вулика. Наші предки вважали, якщо так зробити, то ваше життя зміниться на гірше. Не варто ділитися таємними думками, навіть з найближчими людьми. Це призведе до того, що все обернеться проти вас.

Що можна робити завтра

Наші пращури вірили, що сон, який приснився в ніч проти 15 квітня, є віщим. Так, наприклад, якщо ви побачили уві сні немовля, яке говорить, варто чекати на щось дивовижне. А якщо приснився дзвін дзвонів — може статися пожежа.

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