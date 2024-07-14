15 липня — яке церковне свято, чому цього дня особливу увагу слід приділити сновидінням

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 15 липня, в православному календарі день пам’яті святого рівноапостольного великого князя Володимира. Володимир Великий (близько 958-1015) був великим князем київським, який правив від 980 до 1015 року. Він відомий тим, що 988 року здійснив хрещення Русі, зробивши християнство державною релігією Київської Русі. Це рішення мало глибокі наслідки для культурного та політичного розвитку Русі.

Під час свого правління Володимир шукав способи зміцнити державу та об'єднати народ. Після обміркування різних релігій він вирішив прийняти християнство в його візантійському варіанті. Легенда розповідає, що Володимир вибрав християнство після того, як його посланці відвідали різні країни та ознайомилися з їхніми релігіями. Його рішення прийняти хрещення у Константинополі та одружитися з візантійською принцесою Анною було ключовим кроком у зміцненні політичних і культурних зв'язків з Візантійською імперією.

Прийняття християнства мало величезний вплив на Київську Русь. Вона стала частиною християнського світу, що сприяло розвитку культури, освіти, писемності та архітектури. Володимир також сприяв будівництву церков і монастирів, що стало основою для розвитку духовного життя Русі. Святий Володимир шанується як рівноапостольний, тобто той, хто здійснив таку ж місіонерську діяльність, як і апостоли. Його образ часто зустрічається в іконографії, і багато церков названі на його честь.

Прикмети 15 липня

Народні прикмети 15 липня / Фото: Unsplash

Вітер змінив свій напрямок до зміни погоди.

Жуки літають низько — погода буде сонячною.

Сильний вітер з дощем — скоро закінчиться негода.

Що завтра не можна робити

Не можна жалітися на свою долю і розповідати про проблеми чужакам, вони можуть навести порчу і ситуація погіршиться. Не купуйте речі спонтанно, вони швидко вийдуть з ладу і не принесуть щастя.

Що можна робити завтра

Особливу увагу цього дня приділяли сновидінням. Всі деталі намагалися запам'ятати, адже вірили, що сон допоможе розібратися з проблемами. Займатися можна лише тими домашніми справами, які не потребують навантаження.

Читайте також: