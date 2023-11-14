15 листопада — яке церковне свято, кому молитися про зцілення від зубного болю, початок Різдвяного посту

Завтра, 15 листопада, в православному календарі день пам’яті Гурія і Самона. Гурій і Самон були двома правовірними мужами, які жили поблизу міста Едеси в усамітнених місцях, де служили Богу в пості і молитві. Вони також наставляли інших на шлях правди і навертали багатьох від ідолопоклонства. За це вони були схоплені і поставлені перед суддею Антоніном, який вимагав від них, щоб вони поклонилися богу Дію і принесли кадило в храм. Гурій і Самон відмовилися відступитися від своєї віри і були піддані жорстоким мукам. Нарешті вони були усічені мечем і отримали вінці мучеництва.

Церковне свято 15 листопада — день пам'яті преподобного Паїсія

Преподобний Паїсій був видатним чернечим наставником і письменником, який жив у XVIII столітті. Він народився в Полтаві в родині священика і отримав ім’я Петро. З дитинства він прагнув до чернечого життя і вивчав Святе Письмо та твори святих отців. 1741 року він прийняв постриг з іменем Парфеній, а потім Платон. Він подорожував по різних монастирях і пустелях, шукаючи духовного наставника і знання про ісихазм. Він також відвідав Святу Землю і Синайську гору. 1763 року він оселився в монастирі Святого Іоанна Коліви на Афоні, де він зібрав багато чернечих учнів і заснував чернечу Лавру. Переклав із грецької на слов’янську мову багато творів святих отців, зокрема Філокалію. Він також написав власні твори про духовне життя, молитву і покаяння. Він помер 1794 року і був похований в своєму монастирі. Був проголошений святим 1988 року.

Прикмети 15 листопада

Народні прикмети 15 листопада / Фото: Pexels

Пливуть низькі хмари — погода скоро погіршиться.

Сильний вітер — закінчиться лише після 6 грудня (дня Миколая).

На сході сонце має червоний колір — до завірюхи.

Що завтра не можна робити

Починається Різдвяний піст, а тому забороняється їсти м'ясо, молочні продукти, яйця. Також Церква забороняє лихословити, сваритися, лаятися. Не можна голосно сміятися, гуляти, веселитися, краще вільний час проводити в молитві.

Що можна робити завтра

В давнину вірили, що святий Гурій допомагає лікувати зубні хвороби, а тому йому молилися цього дня про зцілення. Також було прийнято допомагати нужденним з їжею та одягом.

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