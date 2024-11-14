15 листопада — яке церковне свято, не робіть одну річ, тому що можете тяжко захворіти

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 15 листопада, в православному календарі день пам’яті святих мучеників та ісповідників Гурія, Самона, Авіва.

Гурій був християнським священиком, який служив у місті Сесарія Кападокійська (сучасна Туреччина). Згідно з легендою, Гурій був спочатку одержимий безліччю мучень і катувань через відмову від відмови від своєї віри в Христа. Після стійкого відмовлення від відречення його і ще двох його побратимів стратили.

Самон — ймовірно, був другом і товаришем Гурія. Він, як і його товариші, був активним проповідником християнства. Коли почалися переслідування християн, він постраждав разом з іншими за свою віру і приніс мученицьку смерть.

Авів — третій з мучеників, який, ймовірно, разом з Гурієм і Самоном здійснив мучеництво через відмову поклонятися язичницьким богам. Вони стали свідками віри, а їх мучеництво стало основою для пам’яті про них у християнській церкві.

Прикмети 15 листопада

Народні прикмети 15 листопада / Фото: Unsplash

Сніжить — сніг лежатиме дуже довго.

Сонце вийшло тільки після обіду — грудень буде теплим.

Випало багато снігу до великого урожаю наступного року.

Що завтра не можна робити

Цього дня не можна проводити ритуали, пов'язані зі здоров'ям, інакше можна серйозно захворіти. Не слід відмовляти у допомозі тим, хто її потребує, інакше можете накликати на себе фінансові біди.

Що можна робити завтра

Обов'язково помоліться святим, якщо у вас болять зуби. Вони допоможуть вирішити проблему. Також вважалося, що в ніч проти 15 листопада сняться віщі сни. Починається Різдвяний піст, тому потрібно їсти лише пісну їжу, молитися і не розважатися.

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