15 листопада — яке церковне свято, не робіть одну річ, тому що можете тяжко захворіти

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Завтра, 15 листопада, в православному календарі день пам’яті святих мучеників та ісповідників Гурія, Самона, Авіва.
Гурій був християнським священиком, який служив у місті Сесарія Кападокійська (сучасна Туреччина). Згідно з легендою, Гурій був спочатку одержимий безліччю мучень і катувань через відмову від відмови від своєї віри в Христа. Після стійкого відмовлення від відречення його і ще двох його побратимів стратили.
Самон — ймовірно, був другом і товаришем Гурія. Він, як і його товариші, був активним проповідником християнства. Коли почалися переслідування християн, він постраждав разом з іншими за свою віру і приніс мученицьку смерть.
Авів — третій з мучеників, який, ймовірно, разом з Гурієм і Самоном здійснив мучеництво через відмову поклонятися язичницьким богам. Вони стали свідками віри, а їх мучеництво стало основою для пам’яті про них у християнській церкві.
Прикмети 15 листопада
- Сніжить — сніг лежатиме дуже довго.
- Сонце вийшло тільки після обіду — грудень буде теплим.
- Випало багато снігу до великого урожаю наступного року.
Що завтра не можна робити
Цього дня не можна проводити ритуали, пов'язані зі здоров'ям, інакше можна серйозно захворіти. Не слід відмовляти у допомозі тим, хто її потребує, інакше можете накликати на себе фінансові біди.
Що можна робити завтра
Обов'язково помоліться святим, якщо у вас болять зуби. Вони допоможуть вирішити проблему. Також вважалося, що в ніч проти 15 листопада сняться віщі сни. Починається Різдвяний піст, тому потрібно їсти лише пісну їжу, молитися і не розважатися.
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