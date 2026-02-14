Церковне свято 15 лютого / © unsplash.com

Завтра, 15 лютого, в православному календарі день пам’яті святого апостола Онисима. Ім’я Онисим у перекладі з грецької означає «корисний», і його життя повністю виправдало це значення. За переказами, вони були рабом християнина Филимона, який жив у Колоссах. Як і багато рабів того часу, Онисим зазнавав суворого поводження та обмежень у свободі.

Зустріч з апостолом Павлом стала переломним моментом у житті Онисима. У темниці Павло навчав його словом Божим, відкриваючи справжню цінність любові, прощення та свободи у Христі. Вражений духовною силою Павла та його вченням, Онисим навернувся до християнства, ставши не лише віруючим, а й активним служителем Церкви.

Апостол Павло, пишучи своє коротке, але надзвичайно важливе послання до Филимона, закликає його прийняти Онисима не як раба, а як брата в Христі. Цей лист став символом християнського прощення та рівності перед Богом, підкреслюючи, що у Христі немає рабів і вільних — усі є дітьми Божими.

Після повернення до свого господаря Онисим продовжував жити за Христовим законом, служив людям і проповідував Слово Боже. Традиційні джерела свідчать, що він постраждав за віру, прийняв мученицьку смерть і був прославлений серед святих. Його життя стало прикладом того, як Божа любов здатна перетворити будь-яку людину, незалежно від соціального стану.

Прикмети 15 лютого

Народні прикмети 15 лютого / © pexels.com

Якщо цього дня мороз тримається, весна буде пізньою.

Тепла і сонячна погода 15 лютого обіцяє ранню весну.

Сильний вітер — до холодного березня.

Що завтра не можна робити

Цього дня не варто давати обіцянок і позичати гроші, адже це може принести непередбачувані наслідки.

Що можна робити завтра

15 лютого шанують святого апостола Онисима, який вважається покровителем вівчарів. Традиційно у цей день пастухи моляться за здоров’я своїх овець і просять благословення на багатий та сильний приплід.