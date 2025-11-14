Церковне свято 15 листопада / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Завтра, 15 листопада, в православному календарі день пам’яті святих мучеників та ісповідників Гурія, Самона і Авіва. Діяльність і страждання святих Гурія, Самона й Авіва належать до періоду жорстоких переслідувань християн у Римській імперії на межі III–IV століть, що особливо активізувалися за правління імператора Діоклетіана та його співправителів. Регіон, у якому жили святі, — Едеса (сучасна Шанлиурфа в Туреччині), один із важливих центрів раннього християнства, відомий глибокою традицією благочестя та мучеництва.

Гурій і Самон були шанованими в християнській общині Едеси за благочестиве життя, пастирську ревність та моральний авторитет. Історичні джерела описують їх не лише як проповідників, але і як тих, хто підтримував переслідуваних, допомагав ув’язненим і бідним, утверджував громаду в часи страху та невизначеності.

Під час гонінь вони були заарештовані. Хоча формально їхнє перше ув’язнення не завершилося стратою, обидва перенесли побиття, тортури та тривале утримання у важких умовах, що в церковній традиції закріпило за ними титул ісповідників — тих, хто визнав віру перед владою, не відрікшись, навіть якщо смерть не настала негайно.

Реклама

Коли переслідування посилилися, Гурій і Самон були ув’язнені повторно. Цього разу влада вимагала від них формального відречення від Христа. Після відмови вони були піддані тривалим тортурам, а згодом страчені через обезголовлення. Саме друга їхня смерть утвердила їх у числі мучеників.

Авів належав до молодшого покоління едесських християн і служив дияконом. Він вирізнявся вченістю, красномовством та ревністю у богослужінні. Його діяльність включала проповідь, пастирську опіку та катехізацію новонавернених.

Під час переслідувань Авіва заарештували за відмову приносити жертву язичницьким богам. Він зазнав особливо жорстоких катувань. Його мучителі намагалися схилити його до компромісу, але безуспішно. Зрештою Авіва спалили живцем, що стало одним із найяскравіших свідчень віри в регіоні.

Прикмети 15 листопада

Народні прикмети 15 листопада / © unsplash.com

Якщо небо ясне і зоряне — чекають на морозну і суху зиму.

Якщо хмари пливуть швидко — це віщує вітряну погоду найближчим часом.

Червоні або рожеві заходи сонця — передвіщають відлигу чи снігопад.

Що завтра не можна робити

Від 15 листопада за новим стилем розпочинається Різдвяний піст. Віряни, які дотримуються посту, від цього дня й до Різдва утримуються від скоромної їжі — м’яса, яєць, молочних продуктів, а також від олії у понеділок, середу та п’ятницю. Проте істинний сенс посту полягає не лише у стриманості в харчуванні, а передусім у контролі над думками та вчинками. Лише чисте серце та помисли дозволяють зустріти свято Різдва у справжній духовній готовності.

Реклама

Що можна робити завтра

Святі Гурій, Самон і Авів вважаються небесними покровителями сімейного життя. У православ’ї сьогодні до них звертаються з молитвою про зміцнення родинних стосунків та допомогу у пошуку другої половинки. Окрім того, до святого Гурія традиційно просять зцілення від зубного болю.