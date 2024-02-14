15 лютого — яке церковне свято, навіщо класти під подушку чоловіка хліб із трьох злаків

Завтра, 15 лютого, в православному календарі день пам’яті святого Онисима.

Святий апостол Онисим належав до числа сімдесяти апостолів. Його життя пов’язане зі святим апостолом Павлом. Онисим був рабом знатного чоловіка на ім’я Филимон. Він втік від свого пана і прибув до Рима, де зустрів святого апостола Павла. Під впливом Павла Онисим прийняв християнство та був хрещений. Згодом святий апостол Павло написав особливий лист до Филимона, пана Онисима. У цьому листі Павло прохав Филимона пробачити Онисиму його гріхи та прийняти його як брата. Филимон з радістю відповів на це прохання і прийняв Онисима не як раба, але як брата. Після скону апостолів Онисим став єпископом в Ефесі. Він проповідував Христа в різних містах, зокрема в Іспанії, Коринфі, Колосах та Патрі.

Церковне свято 15 лютого — день Віленської ікони Божої Матері

Віленська ікона Божої Матері, також відома як Остробрамська ікона, є однією з найцінніших святинь образотворчого мистецтва. Давні традиції Православної Церкви пов’язують її зі святим містом Вільно (сучасний Вільнюс, Литва). Ікона отримала свою назву за місцем розташування – Гостра брама, міські ворота Вільнюса. За переказами, це одна з найдавніших ікон, написаних євангелістом Лукою за життя Божої Матері. Вона була перенесена до Константинополя з Палестини, а звідси отримала найменування"Єрусалимська".

Віленська ікона відома своїми чудотворними властивостями. Віряни з різних міст і народів Південної і Східної Європи приходять до неї з молитвами та проханнями. Ікона продовжує бути об’єктом поклоніння як католиками, так і православними у всьому світі. Вона є символом єднання і віри.

Прикмети 15 лютого

Народні прикмети 15 лютого / Фото: Pexels

Піднявся рівень води в річках — до хорошого сінокосу.

Захід сонця червоний — до заметілі.

Все ще висять бурульки — зима буде затяжною.

Що завтра не можна робити

Наші предки вважали, що цього дня не можна нікому довіряти, тому що будь-які обіцянки не збудуться. Цей день вважається поганим для прибирання і ремонта, може принести біду в родину.

Що можна робити завтра

Жінки в давнину пекли хліб із трьох злаків і підкладали його під подушку своєму чоловіку, а вранці пропонували його на сніданок. Вірили, що так можна утихомирити гнів партнера. Всі крихти з цього хліба обов'язково віддавали птахам.

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