15 лютого — яке церковне свято, що робити, щоб захистити худобу від хвороб

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 15 лютого, в православному календарі день пам’яті святого апостола Онисима. Онисим був рабом у Филимона, багатого християнина з Колос, якому апостол Павло адресував своє Послання до Филимона. Згідно з переказами, Онисим утік від свого пана та потрапив до Риму, де познайомився з Павлом. Апостол навернув його до християнства і називав своїм духовним сином. Пізніше Павло, дотримуючись законів Римської імперії, відправив Онисима назад до Филимона з листом, у якому просив прийняти його вже не як раба, а як брата у Христі.

Згодом Онисим став єпископом у Візантії, продовжуючи проповідувати Слово Боже. За імператора Траяна (98–117 рр.) його ув’язнили та відправили до Риму, де він загинув мученицькою смертю—його забили до смерті камінням.

Прикмети 15 лютого

Народні прикмети 15 лютого / Фото: Unsplash

Мороз на Онисима — літому буде багатий урожай.

Сильний вітер цього дня вказує на дощове літо.

На подвір'ї худоба спокійна — чекайте на теплу весну.

Що завтра не можна робити

Не можна лаяти худобу – вважалося, що після цього тварина може захворіти або втратити силу. Не слід працювати в полі – день вважався несприятливим для сільськогосподарських робіт. Забороняється брати й давати в борг – щоб не втратити фінансовий добробут. Вірили, що цього дня не можна сваритися чи бажати комусь зла, інакше рік буде важким.

Що можна робити завтра

Господарі намагалися добре нагодувати волів, корів, овець та коней, щоб вони були здоровими та витривалими. Освячували сіль і підмішували її до корму, щоб захистити худобу від хвороб. У церквах молилися святому Онисиму, щоб худоба була плодовитою, а майбутній урожай—щедрим. Жінки в цей день палили старі віники, щоб вигнати з хати злих духів та нечисту силу.

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