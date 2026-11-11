15 років жив із кісткою в животі: лікарі виявили незвичайну причину болю в чоловіка

Чоловік звернувся до лікарні через біль / © pixabay.com

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45-річний чоловік з Італії звернувся до лікарні через гострий біль у нижній правій частині живота. Лікарі запідозрили апендицит, однак обстеження не виявило запалення. Згодом з’ясувалося, що причиною дискомфорту стала кістка, яку пацієнт випадково проковтнув приблизно 15 років тому.

Про незвичайний медичний випадок пише видання Live Science.

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Чоловік 15 років жив із кісткою в апендиксі

Пацієнт звернувся до відділення невідкладної допомоги через різкий біль у нижній правій частині живота. Такий симптом нерідко свідчить про апендицит — запалення червоподібного відростка, який називають апендиксом.

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Цей стан може бути небезпечним, оскільки запалений апендикс здатен розірватися. У такому разі бактерії з кишечника потрапляють у черевну порожнину та можуть спричинити перитоніт — запалення її внутрішньої оболонки. Інфекція також здатна поширитися в кров і призвести до сепсису.

Однак у чоловіка не було характерних ознак перитоніту, зокрема підвищеної температури, нудоти, зневоднення чи прискореного серцебиття.

Лікарі провели ультразвукове дослідження черевної порожнини. Воно показало, що внутрішні органи, зокрема апендикс, виглядають нормально — без ознак запалення.

У матеріалі не уточнюється, яке лікування призначили пацієнту після першого обстеження. Проте через вісім місяців чоловік знову звернувся до лікарні, оскільки біль не зник.

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Що виявили лікарі під час повторного обстеження

Під час повторного візиту медики детальніше розпитали чоловіка про його історію хвороби. Тоді він згадав, що приблизно 15 років тому випадково проковтнув шматок довгої кістки з їстівним кістковим мозком.

Чи звертався він по медичну допомогу одразу після цього, у звіті не зазначається.

Цього разу лікарі зробили рентген черевної порожнини. На знімку вони побачили округлий предмет біля верхньої правої частини таза. Його довжина становила приблизно 2,5 см, а ширина — трохи більше ніж 3 см.

Комп’ютерна томографія підтвердила, що предмет містив кісткову тканину та розташовувався поблизу апендикса.

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Під час лапароскопії — огляду черевної порожнини за допомогою спеціального інструмента з камерою — лікарі побачили, що апендикс збільшився.

Кістка опинилася всередині щільного утворення

Хірурги виконали лапароскопічну апендектомію — операцію з видалення апендикса через невеликі розрізи в черевній стінці.

Усередині органа вони виявили кістку, оточену щільною масою затверділих калових мас. Таке утворення називають копролітом або фекаломою.

Через нього м’язові стінки апендикса розтягнулися. Водночас лікарі не виявили ознак запалення.

Після операції у пацієнта не виникло ускладнень. Через два дні його виписали з лікарні. У медичному звіті не описано подальших оглядів чи лікування.

Чому цей випадок здивував медиків

Випадки, коли сторонні предмети потрапляють до апендикса, трапляються вкрай рідко.

У США щороку близько 120 тисяч людей звертаються по медичну допомогу через проковтнуті сторонні предмети. Приблизно 90% із них — діти. У дорослих найчастіше йдеться про випадкове проковтування прикрас, тоді як діти частіше ковтають монети, іграшки та батарейки.

Зазвичай невеликі предмети проходять через травну систему без шкоди для здоров’я протягом 48 годин. Менш ніж 1% таких випадків потребують хірургічного втручання.

Водночас деякі предмети становлять серйозну небезпеку. Гострі речі можуть пошкодити стравохід або проколоти органи травлення. Батарейки здатні спричинити хімічні опіки через витікання кислоти, а магніти можуть притягуватися крізь стінки кишечника, спричиняючи пошкодження тканин або кишкову непрохідність.

Сторонні предмети рідко потрапляють до апендикса. Це залежить від розміру його отвору, форми та габаритів проковтнутого предмета, а також розташування органа в черевній порожнині.

За даними звіту про цей випадок, такі предмети спричиняють приблизно 0,005% випадків апендициту. Раніше хірурги знаходили в апендиксах шматки вугілля, цвяхи, емаль, скло, зубні коронки та навіть кулі.

Зазвичай сторонній предмет, який потрапляє до апендикса, спричиняє запалення протягом кількох місяців. Проте бувають винятки.

У науковій літературі описували випадок чоловіка, який у дитинстві їв голубів, а через понад 30 років у його апендиксі виявили 27 свинцевих дробинок. Попри їхню наявність, запалення органа не виникло.

Автори медичного звіту наголосили, що випадок італійського пацієнта є першим задокументованим прикладом, коли велика кістка залишалася в апендиксі понад десять років без значного запалення.

На їхню думку, біль чоловіка, ймовірно, виникав через фізичне зміщення затверділої маси всередині органа.

Медики назвали цей випадок унікальною клінічною картиною, яка може допомогти краще зрозуміти діагностику та лікування пацієнтів зі сторонніми предметами в апендиксі.

Нагадаємо про історію пацієнта з Молдови із проблемою — вродженою вадою серця, двостулковим клапаном.

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