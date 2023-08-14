15 серпня — яке церковне свято, чому потрібно дивитися на погоду і вшановувати коней

Завтра, 15 серпня, у православному календарі — день перенесення мощей святого Стефана. Перенесення мощей святого Стефана — це важлива подія в історії християнства, яка свідчить про пошану до першого мученика за віру в Ісуса Христа. Святий Стефан був одним із семи дияконів, яких обрали апостоли для служіння бідним і тим, хто цього потребував. Він також був видатним проповідником, який не боявся засвідчити свою віру перед юдеями. За це він був засуджений до смерті побиттям камінням, ставши першим, хто пролив свою кров за Христа.

Місцеперебування мощей святого Стефана довго залишалося невідомим, поки вони не були виявлені 415 року святим Гамаліїлом, який був учителем апостола Павла. Він повідомив про місце поховання Стефана священнику Луціану уві сні. Після того, як мощі були знайдені, вони творили численні чудеса і зцілення. 428 року мощі святого Стефана були перенесені з Єрусалиму до Константинополя за наказом імператора Феодосія II і покладені до церкви Святих Апостолів. Частка мощей святого Стефана також перебуває в Києво-Печерській Лаврі, куди її приніс 1108 року князь Володимир Мономах.

Церковне свято 15 серпня — день пам'яті священномученика Стефана, папи Римського

Священномученик Стефан, папа Римський, був двадцять третім головою католицької церкви від 254 до 257 року. Народився в Римі, але мав грецьке походження. Служив архидияконом під час правління папи Луція I, який перед смертю призначив його своїм наступником. Стефан був видатним проповідником і захисником православної віри. Він зазнавав переслідувань від імператора Валеріана, який наказав убити всіх християнських священиків і єпископів.

Одним із головних питань, яким займався Стефан, було хрещення єретиків та апостатів. Він вважав, що таким людям не потрібно повторно хреститися, а достатньо лише покаятися і прийняти рукопокладення від законного єпископа. Ця позиція суперечила думці Киприяна, єпископа Карфагенського, і багатьох інших східних та африканських єпископів, які вважали, що хрещення еретиками є недійсним і потребує перехрещення.

Стефан загинув мученицькою смертю 257 року. За легендою, коли він служив месу в церкві Святого Стефана, до неї увірвалися солдати Валеріана й відрубали йому голову. Його тіло було поховане в катакомбах Калліста. Пам’ять про нього збереглася як у католицькій, так і у православній церквах. Він також вважається покровителем хорватського міста Хвар.

Прикмети 15 серпня

Народні прикмети 15 серпня / Фото: Pexels

Погода 15 серпня показує, якою вона буде ще наступні 6 тижнів.

Кішка постійно шкребе кігтями по підлозі — буде негода.

Жаби почали голосно квакати — до дощу.

Що завтра не можна робити

Святий Стефан у народі вважався покровителем коней, тому цього дня заборонено ображати цих домашніх тварин. Церква також не дозволяє лаятися, лихословити, пліткувати, брехати. Не варто починати великі справи, вони не закінчаться добром.

Що можна робити завтра

Наші предки цього дня косили траву, яка залишається після скошення. Також уже починають збирати сливи, яблука, пізній урожай вишні, роблять із них різні консерви на зиму. Починався період дощів, тому намагалися завчасно сховати сіно від негоди.

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