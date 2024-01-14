15 січня — яке церковне свято, чому варто планувати вінчання чи укладання шлюбу на цей день

Завтра, 15 січня, в православному календарі день пам’яті Павла Фівейського. Павло Фівейський був першим християнським чернецем-пустельником, який усамітнився в єгипетській пустелі в IV столітті. Він був учнем Антонія Великого і ревним борцем проти аріанства. Він взяв участь у Першому Нікейському соборі 325 року, де він захищав право одружених священиків на подружні стосунки. Він постраждав за віру під час переслідувань Максиміна, який вирвав йому праве око і підрізав сухожилля на лівому стегні. Він помер у невідомому році.

Прикмети 15 січня

Народні прикмети 15 січня / Фото: Pexels

Ясно — літо буде спекотним та сухим.

Снігопад до мокрого і холодного літа.

Розкричалися синички — прийдуть морози.

Що завтра не можна робити

Наші предки вірили, що цього дня не можна спілкуватися з тими, хто займається ворожінням. Також намагалися не сваритися, адже вірили, що це принесе лише проблеми. А ще не можна було ходити у брудному одязі — він за повір'ями притягує нечисту силу.

Що можна робити завтра

В давнину вірили, що цього дня варто вінчатися чи брати шлюб — подружжя буде жити довго і щасливо. Також носили лише лляний одяг, щоб притягнути в своє життя крепке здоров'я.

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