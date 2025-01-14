15 січня — яке церковне свято, чому варто зіграти весілля цього дня

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 15 січня, в православному календарі день пам’яті святих преподобних Павла Тивейського та Івана Кущника. Преподобний Павло Тивейський (близько 4 століття) був святим, який відзначався глибокою духовністю і відданістю Христу. Народився він в Тивейській області (територія сучасного Єгипту), і в молодому віці вступив на шлях чернецтва. Він був відомий своєю суворою аскезою та молитвами. Павло проводив своє життя в усамітненні в пустелі, де шукав глибокого єднання з Богом.

Його життя стало прикладом духовної відданості, адже він проводив роки в безмовності, відокремленості та постійній молитві, уникаючи будь-якої зовнішньої метушні. Це була важка і важлива частина традиції пустельного чернецтва, яка прагнула до безперервної молитви та боротьби з внутрішніми спокусами. Його спогади стали важливими для духовного розвитку християн, а його приклад є втіленням благочестя та відданості Божій волі.

Преподобний Іван Кущник — чернець, який також відзначався глибокою духовністю та відданістю чернечому життю. Іван Кущник був відомий тим, що вибрав спосіб життя серед людей, уникаючи при цьому шуму та метушні. Як і багато інших преподобних, він вів аскетичний спосіб життя, часто мандруючи або працюючи на землі.

Одним із головних моментів його життєвого шляху було те, що він жив за прикладом Ісуса Христа, сприяючи розвитку духовних цінностей, працюючи руками, а також допомагаючи іншим у їхніх духовних пошуках. Іван Кущник вважав, що шлях до святого життя можна досягти навіть у простих умовах життя через безперервну молитву та працю.

Прикмети 15 січня

Народні прикмети 15 січня / Фото: Unsplash

Півні заспівали дуже рано вранці — почнеться відлига.

Ясна погода — весна буде ранньою.

Голосно цвірінькають снігурі — чекайте на швидку зміну погоди.

Що завтра не можна робити

Не слід цього дня хвалитися придбаними речами або своїми успіхами, інакше все втратите. Намагайтесь максимально обережно поводитися з речами, якщо щось втратити, то пізніше його важко буде відшукати.

Що можна робити завтра

Цей день вважається сприятливим для весілля, пара буде жити щасливо, а сам шлюб буде міцним. Також це чудовий день для проведення будь-якого лікування. В народі казали, що навіть пологи у вагітних минуть легко і швидко.

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