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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
1894
Час на прочитання
3 хв

15 травня — яке церковне свято, що не слід робити в домі і на городі цього дня

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковне свято 15 травня

Церковне свято 15 травня / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 15 травня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Пахомія Великого. Пахомій Великий — одна з ключових постатей в історії християнства, завдяки якій чернече життя набуло чітких форм, що згодом стали зразком для багатьох поколінь. Його ім’я навіки закарбоване в духовній пам’яті Церкви як творця першого у світі монастиря зі спільним укладом життя.

Пахомій народився близько 292 року в Єгипті в родині поган. Змалку він виявляв допитливий розум і силу характеру, а в юності був примусово мобілізований до римського війська. Саме тоді, перебуваючи під вартою у Тібаї, він уперше побачив приклад справжньої християнської любові — місцеві християни приносили полоненим їжу й воду без жодної користі для себе. Це вразило Пахомія настільки глибоко, що після звільнення він ухвалив доленосне рішення — прийняти хрещення і повністю присвятити своє життя Богові.

Шукаючи шляху до внутрішнього очищення, Пахомій подався до єгипетської пустелі, де став учнем досвідченого подвижника Паламона. Услід за вчителем він провадив надзвичайно суворе життя: постійна молитва, тривалі пости, нічні чування, повна відмова від власної волі. Але згодом він усвідомив, що не всім дано витримати такі подвиги — і серцем відчув: Бог кличе його створити нову форму чернечого служіння.

Приблизно 318 року Пахомієві було дароване видіння — Ангел Божий звелів йому заснувати місце, де ченці житимуть разом, у братерській єдності, під духовним керівництвом. Так у Табенісі (в Верхньому Єгипті) виникає перший кіновійний монастир — організована спільнота, де все підпорядковано молитві, праці та слухняності.

За життя Пахомія спільнота, започаткована ним, стрімко зростала. До кінця його життя існувало вже дев’ять чоловічих монастирів та два жіночі, в яких мешкало понад сім тисяч ченців і черниць. Він не лише духовно наставляв братію, а й мудро керував справами громади, дбаючи про кожного як про свою духовну дитину.

Помер преподобний близько 348 року під час епідемії, що охопила один з монастирів. Його тіло було поховане у монастирі Табенісі, однак згодом мощі перенесли до іншого місця. Учні Пахомія, зокрема святі Теодор і Орсісій, продовжили його справу, і традиція кіновійного чернецтва поширилася далеко за межі Єгипту — до Палестини, Сирії, Ефіопії, Італії та Галлії.

Прикмети 15 травня

Народні прикмети 15 травня / © unsplash.com

Народні прикмети 15 травня / © unsplash.com

  • Якщо на Пахомія тепло — літо буде спекотним.

  • На Пахома тепло — овес вродить.

  • Якщо вітер південний — літо буде тепле й дощове.

Що завтра не можна робити

Цього дня слід триматися подалі від усякої злоби — не можна сваритися, носити в серці заздрість чи подумки бажати комусь лиха. Вважається великим гріхом відвертатися від того, хто потребує підтримки — допомога, подана з відкритим серцем, обернеться добром.

Також люди здавна вірили: не варто цього дня розголошувати свої наміри чи ділитися планами — мовляв, сказане на вітер може й не справдитися. Іще одна пересторога — утриматися від висаджування городини: земля нібито “спить” цього дня і не приймає насіння, тож праця буде марною.

Що можна робити завтра

У день вшанування святого Пахомія люди звертаються до нього з проханнями про одужання, гарну погоду, щедрий урожай і добре зростання посіяного. Вірять, що його молитва захищає поля від лиха, а душу — від зневіри.

Особливо важливо цього дня чинити добро — допомогти знедоленому, підтримати слабкого, пригріти голодного словом і ділом. Сам Пахомій навчав: не відвертайся від нужденного — у цьому суть справжньої праведності.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1894
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