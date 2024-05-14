15 травня — яке церковне свято, не робіть одну річ, тому що родина втратить добробут

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 15 травня, в православному календарі день пам’яті преподобного Пахомія Великого. Він був видатним духовним наставником і засновником монастирського руху. Він народився у Фіваїді, в Єгипті, у язичницькій родині, але з юності проявляв цноти та здатності до духовного розвитку. Після служби в армії, Пахомій прийняв християнство і віддав своє життя Богові, живучи у відокремленій обителі. Там він зустрів свого духовного наставника, старця Паламона.

За Божою вказівкою, Пахомій побудував монастир у Тавеннісі, де він приймав учнів і навчав їх цінностей внутрішнього життя та праці. Він також створив статут спільного життя, який об’єднав монахів у єдність. Під його керівництвом монастирський рух розквітав, і він заснував ще сім монастирів неподалік. Преподобний Пахомій мав під своїм покровительством близько 7000 ченців і завжди підтримував єдність усієї спільноти.

Він був відомий своєю смиренністю та відкритістю до порад і зауважень від своїх братів, проявляючи глибоку любов до Бога і ближнього. У останні роки свого життя преподобний Пахомій важко захворів на моровицю, але продовжував служити спільноті до своєї смерті у віці 53 років. Його тіло було поховане біля обителі, і його пам’ять залишилася невмирущою.

Прикмети 15 травня

Народні прикмети 15 травня / Фото: Unsplash

Після дощу з'явилася веселка — більше опадів не буде.

Ластівки повертаються з теплого краю — вже не чекайте на холодні дні.

Багряний схід сонця — до спекотного літа.

Що завтра не можна робити

Забороняється цього дня розповідати про свої плани на майбутнє, тому що інакше вони не здійсняться. Наші пращури вірили, що не можна шити і вишивати, бо "зашиєш" своє щастя. Не рекомендується і мити підлогу, тому що вимиєш з родини добробут.

Що можна робити завтра

Цього дня наші пращури намагалися обов'язково допомогти тим, хто цього потребує. Вірили, що добро повернеться в сторазовому розмірі. Також селяни виходили в поле сіяти пшеницю.

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