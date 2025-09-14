Церковне свято 15 вересня / © unsplash.com

Реклама

Завтра, 15 вересня, в православному календарі день пам’яті святого великомученика Микити. Святий Микита народився у III столітті в Малій Азії, в родині християн. Достовірні дані про точну дату народження відсутні, але вважається, що він жив у часи римських гонінь на християн, за правління імператора Діоклетіана (284–305).

Микита вирізнявся незламною вірою, смиренністю та глибокою молитвою. Він був відданим послідовником Христа і прагнув не тільки власного спасіння, але й навернення інших до істинної віри. У джерелах підкреслюється його мужність і незламність у відстоюванні християнських цінностей перед лицем небезпеки.

Микита був військовим начальником, або навіть церковним служителем та мав особливу рішучість захищати християнську віру.

Реклама

Микита був арештований за свою віру та відмову поклонятися язичницьким богам. Його піддавали численним катуванням: били, кидали у в’язницю, а деякі джерела говорять про різні види тортур, які він мужньо переносив. Він залишався непохитним, проповідуючи віру навіть під загрозою смерті.

Прикмети 15 вересня

Народні прикмети 15 вересня / © unsplash.com

Вранці 15 вересня заморозок — до суворої зими.

Теплий день віщує теплу і м’яку осінь.

Червоний захід сонця — до ясної погоди наступного дня.

Що завтра не можна робити

Народні прикмети цього дня застерігають від генерального прибирання: кажуть, що разом із пилом можна “змести” і власну удачу. Не радять виносити з дому речі чи позичати їх сусідам — це може призвести до втрат і збитків. Також не варто вихвалятися своїми здобутками, красою чи майном — все, чим хизуєшся, ризикує вислизнути крізь пальці.

Що можна робити завтра

До святого Микити звертаються з молитвою про захист у скруті, від злих людей, кривдників і тих, хто хоче завдати шкоди, а також від невидимих ворогів, що підстерігають непомітно. У цей день особливо важливо творити добро — навіть найменші вчинки мають силу: допомогти нужденному, подати милостиню або нагодувати бездомних тварин — усе це примножує благословення і залучає духовний захист.