15 вересня — яке церковне свято, чому не можна сидіти вдома, а краще веселитися з друзями

Завтра, 15 вересня, в православному календарі день пам’яті великомученика Микити. Великомученик Микита Готфський був готським воїном і християнином, який жив у IV столітті. Він проповідував християнство серед своїх соплеменників і страждав від гонінь язичника Атанаріха. За свою віру в Христа він був спалений живцем, але його тіло залишилося неушкодженим. Його мощі були перенесені до Константинополя і Сербії, де вони здійснювали чудеса і зцілення.

Церковне свято 15 вересня — день перенесення мощей архідиякона Стефана

Перенесення мощей архідиякона Стефана — це свято, яке є особливим для православної церкви, адже воно згадує подію, що сталася близько 428 року, коли мощі святого первомученика і архідиякона Стефана були перенесені з Єрусалиму до Константинополя за наказом імператора Теодосія II.

Святий Стефан був одним з перших семи дияконів, яких поставили апостоли для служіння бідним і хворим. Він був чудовим проповідником і чинив чудеса в ім’я Христа. За це він зазнав гонінь від юдеїв, які не прийняли християнської віри. Вони обвинуватили його в богохульстві і побили камінням поза містом. Перед смертю він просив Бога простити його вбивцям.

Після його мучеництва, тіло святого Стефана було кинуте на смітник, де його знайшов один праведний юдеянин, який поховав його на своїй землі. Потім мощі святого Стефана були перенесені до Єрусалиму, де вони знаходилися до часу імператора Теодосія II. Він наказав перевезти їх до Константинополя і помістити в церкві святих апостолів Петра і Павла. При перенесенні мощей сталися численні чудеса і зцілення.

Святий Стефан є покровителем дияконства, будівельників, каменярів, ковалів, кравців. Його символами є пальми (знак мучеництва) і камені (засоби його смерті). У народному календарі цей день називається Степан-сонник або Степан-сонцеворот.

Прикмети 15 вересня

Народні прикмети 15 вересня / Фото: pixabay.com

Качки в ставку пірнають, чекайте на дощ найближчими днями.

Дощить — весна прийде пізно і буде сирою.

Гусак підняв лапу — йде похолодання.

Що завтра не можна робити

Найголовніше, чого наші предки намагалися не робити цього дня — не сидіти вдома. Існувало повір'я, що всі справи, які пов'язані з далекими подорожами, принесуть успіх та щастя. Особливо в плані фінансів. Також заборонялося проводити на самоті вечір. Обов'язково запрошували друзів чи рідних в гості. При цьому накривали на стіл і веселилися. Заборонено підходити близько до водойм, водяник може віднести до себе на дно.

Що можна робити завтра

Цього дня намагалися відправитися в далеку подорож, при цьому не хвилювалися, навіть якщо це вирішувалося раптово. Вірили, що сама подорож пройде добре і ви можете зустріти під час поїздки хорошу людину.

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