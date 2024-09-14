15 вересня — яке церковне свято, що потрібно обов'язково зробити, щоб не залишитися самотнім

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 15 вересня, в православному календарі день пам’яті святого великомученика Микити. Микита був народжений в кінці III або на початку IV століття, але точне місце і дата його народження залишаються невідомими. За деякими джерелами, він походив з Трідента (сучасний Тренто в Італії) або з місцевості в Малій Азії.

Микита був священиком або дияконом. Його діяльність припадає на час правління імператора Діоклетіана, який вів переслідування християн. Відомо, що святий був відомий своєю ревністю у служінні та проповідуванні християнської віри. Святого Микиту затримали за його віру, і він зазнав жорстоких тортур. Згідно з легендами, він був вбитий або страчений, проте точні обставини його мученицької смерті залишаються спірними. Однак, його мучеництво було визнано у християнській традиції як свідчення його великої відданості Христу.

Прикмети 15 вересня

Народні прикмети 15 вересня / Фото: Unsplash

Ясна погода — наступного дня чекайте на сильний вітер.

Дикі гуси сидять на землі — осінь буде теплою.

В лісі багато мурашників — зима буде холодною.

Що завтра не можна робити

Не можна сваритися, лаятися, лихословити. Цей день більше підходить для примирення з рідними та близькими. Не бажано проводити день на самоті, краще сходіть в гості чи покличте друзів до себе.

Що можна робити завтра

Обов'язково цього дня покличте до свого дому близьких людей, а на стіл поставте страву з м'ясом гуски. Якщо ви так зробите, то точно не будете самотніми в житті.

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