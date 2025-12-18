15 вологолюбних рослин, які ідеально підходять для ванної кімнати

Вазони / © Pexels

Живі рослини дедалі частіше з’являються у ванних кімнатах — не лише як елемент декору, а й як спосіб створити атмосферу домашнього спа. Утім, висока вологість, пар після душу та обмежене освітлення підходять далеко не всім видам. Саме тому фахівці радять заздалегідь зважати на природні умови, у яких рослина звикла рости.

Про це повідомило видання Real Simple.

Експерти поділилися своїми рекомендаціями. За їхніми словами, найкраще у такому середовищі приживаються вологолюбні рослини, здатні переносити приглушене або непряме світло.

Серед безумовних фаворитів — папороті. Папороть «пташине гніздо», яка походить із Південно-Східної Азії та Полінезії, добре реагує на високу вологість і з часом активно нарощує листя. Вона також менш вибаглива до освітлення, ніж багато інших папоротей, що робить її зручною для ванних кімнат без великих вікон. Оленячий ріг — ще один популярний варіант. Ця папороть є епіфітом і в природі росте на деревах, тож її можна не лише ставити у горщик, а й закріплювати на дерев’яній основі та вішати на стіну. Бостонська папороть, відома ще з вікторіанських часів, також добре переносить вологе повітря та не потребує яскравого сонця, хоча чутлива до протягів і різких перепадів температур.

Для ванних кімнат із великими вікнами експерти радять звернути увагу на алоказії. Вони люблять поєднання світла та вологості, однак їх не варто ставити надто близько до скла через ризик сонячних опіків листя. Подібні умови підходять і для кротона Петра — рослини з яскравим строкатим листям, якій потрібне стабільне тепло, вологе повітря та кілька годин непрямого світла щодня.

Водночас існують рослини, які вважаються універсальними. Потос добре переносить як високу вологість, так і нестачу світла чи нерегулярний полив. Його часто використовують як підвісну рослину, дозволяючи пагонам вільно спадати з полиць або карнизів. Схожою витривалістю відзначається сансевієрія, або «зміїна рослина», яка майже не реагує на зміну умов і потребує мінімального догляду.

Серед рослин, які добре почуваються у вологому середовищі, експерти також називають повітряні рослини. Вони не потребують ґрунту й природно пристосовані до вологи, тому ванна кімната з паром після душу для них підходить ідеально. Найкраще такі рослини ростуть за яскравого непрямого світла, зокрема у ванних із великим вікном.

Алое не потребує підвищеної вологості, однак його часто розміщують у ванній кімнаті через практичні властивості. Гель із листя алое використовують для заспокоєння шкіри та лікування незначних опіків. Рослина потребує яскравого прямого світла, тому її радять ставити біля вікна.

Для тих, хто хоче додати ванній кімнаті більше кольору й текстури, підійдуть калатеї. Вони добре реагують на вологість і непряме світло, а деякі різновиди можуть рости навіть за мінімального освітлення. Англійський плющ також полюбляє вологе середовище та яскраве, але розсіяне світло, тому його часто розміщують біля вікон або на високих полицях.

Окрему нішу займають компактні та квітучі рослини. Африканська фіалка добре почувається у вологому повітрі, але потребує обережного поливу, щоб вода не потрапляла на листя. За відсутності природного світла їй рекомендують додаткове штучне освітлення. Лілія миру вирізняється здатністю рости у теплому, вологому середовищі та переносити слабке освітлення, хоча експерти наголошують на її токсичності для людей і тварин.

До переліку рослин, які асоціюються зі спа-простором, також входить бамбук. Він невибагливий, добре переносить вологість і слабке світло, а завдяки формі створює відчуття спокою. Орхідеї, попри репутацію вибагливих, можуть добре рости у ванній кімнаті за умови тепла, вологості та яскравого непрямого світла. Важливо лише правильно підібрати субстрат і дотримуватися рекомендованого режиму поливу.

Нагадаємо, жовте листя, сухі кінчики та в’янення — типові зимові проблеми кімнатних рослин. Фахівці розповіли, як захистити вазони від батарей і пересушеного повітря.