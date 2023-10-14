15 жовтня — яке церковне свято, чому жінки повинні бути особливо обережними цього дня

Завтра, 15 жовтня, в православному календарі день пам’яті святого Євфимія. Святий Євфимій Солунський був православним преподобним, який жив у IX столітті на території Палестини. Він народився у християнській родині в місті Солун (Тесалоніка) і отримав ім’я Микита при хрещенні. Був обдарованим учнем і вивчав Святе Письмо, грецьку мову і філософію. У 18 років приєднався до монастиря святого Феодора Студита в Константинополі, де взяв ім’я Євфимій і став знаменитим за своє аскетичне життя і богословські знання.

840 року Євфимій разом з деякими іншими монахами вирушив до Палестини, де вони оселилися в пустелі Зиф. Там вони заснували новий монастир, який став центром духовного життя для багатьох пустельників. Євфимій був настоятелем монастиря і навчав своїх учнів про любов до Бога і ближнього, про покаяння і молитву, про чистоту серця і смирення. Він також здійснив багато чудес, зціливши хворих і навертаючи грішників. Помер 898 року, залишивши за собою славу святості і мудрості.

Церковне свято 15 жовтня — день пам'яті преподобномученика Лукіана

Преподобномученик Лукіан був не тільки священником і богословом, але й одним з перших редакторів Біблії. Він народився в Самосаті, але навчався і служив в Антіохії, де став засновником Антіохійської богословської школи. Він працював над виправленням і узгодженням грецьких текстів Святого Писання, створивши так звану "Лукіанову рецензію" Старого Завіту.

840 року Лукіан був заарештований за християнську віру і ув’язнений в Нікомедії, де витримав дев’ять років тортур і голоду. Перед смертю він здійснив літургію у темниці і причастив усіх християн, які були з ним там. Він помер 312 року і був похований у Константинополі.

Прикмети 15 жовтня

Народні прикмети 15 жовтня / Фото: pixabay.com

Навколо місяця білі кола — чекайте на мороз.

Собака почала відмовлятися від їжі — скоро прийде біда.

Кішка п'є багато води — до погіршення погоди.

Що завтра не можна робити

Особливо обережними цього дня повинні були бути за народними повір'ями жінки. Здавна наші предки вірили, що нечиста сила намагатиметься нашкодити насамперед їм. Тому не варто відволікатися від роботи, не бажано ходити в ліс на самоті, а також заборонялося прати білизну. Цікава заборона торкалася заплітання волосся. Вірили, що якщо цього дня заплести косу, то вплетеш разом з нею хвороби.

Що можна робити завтра

Цього дня намагалися займатися домашніми справами. Зокрема, жінки готували до зими тканини, а чоловіки оселі. Щоб злі духи не нашкодили і не зіпсували весь результат, намагалися займатися будь-якою роботою від ранкової зорі до заходу сонця.

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