15 жовтня — яке церковне свято, чого не можна робити цього дня, кому і про що молитися
Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Завтра, 15 жовтня, в православному календарі день пам’яті святих Отців VII Вселенського Собору. VII Вселенський собор відбувся 787 року в Нікеї (поблизу Константинополя). Собор був скликаний імператрицею Іриною після періоду іконоборчої єресі, коли імператори Лев Ісаврій та Костянтин V забороняли шанування ікон і руйнували їх. Основне питання: чи можна шанувати святі образи (ікони) чи це є ідолопоклонство. Рішення: ікони можна шанувати, бо вони допомагають духовному зосередженню і не є об’єктом поклоніння, а лише шануванням.
Церковне свято 15 жовтня — день пам’яті святого преподобного Євтимія Нового і святого преподобномученика Лукіяна
Святий преподобний Євтимій народився у бідній родині в Константинополі. З раннього дитинства виявляв прагнення до аскетичного життя: уникав світської суєти, присвячував час молитві та посту. У юності вступив до монастиря, де пройшов перші чернечі подвиги та навчання у старших подвижників.
Євтимій Новий провів значну частину життя у горах Каппадокії, де займався постом, молитвою та духовним подвигом. Його чернечий шлях відзначався суворістю: постійні моління, відмова від земних благ, самітництво.
Приймав учнів, виховував їх у духу чернечої дисципліни та богопізнання. Його поради і настанови мали глибокий духовний зміст, зосереджений на молитві, смиренні та духовній боротьбі. Євтимій Новий активно підтримував православну віру після періоду іконоборства, пропагував шанування ікон. Його авторитет допоміг у духовному відновленні монастирських традицій у Візантії. Помер 9 січня 898 року.
Святий преподобномученик Лукіян був язичницьким жерцем в Римі. Його справжнє ім’я було Лукій. За свідченням, він був відомим жерцем язичницького культу в часи правління римського імператора Нерона.
Під час служіння Лукіяна, апостол Петро проповідував у Римі. Лукіан, почувши про нову віру, був глибоко вражений її вченням. Він шукав можливості зустрітися з апостолом, щоб дізнатися більше.
Зустрівшись з апостолом Петром, Лукіан прийняв християнство через хрещення. Після цього він змінив своє ім’я на Лукіан і став послідовним проповідником християнської віри.
За свідченням церковних джерел, Лукіан активно проповідував християнство серед язичників, закликаючи їх відмовитися від ідолопоклонства та поклонятися єдиному Богу. Його діяльність привернула увагу римських властей.
У результаті Лукіан був заарештований і підданий жорстоким тортурам. Він відмовився відректися від своєї віри. За це він був засуджений до страти.
Прикмети 15 жовтня
Осіннє листя опало рано — зима буде сувора та сніжна.
Ластівки відлетіли рано — на ранню зиму.
Туман вранці 15 жовтня — зима буде мокра і сніжна.
Що завтра не можна робити
Старовинні традиції радять не прати і не ремонтувати поламані речі, бо інакше вони швидко зіпсуються або довго не прослужать.
Що можна робити завтра
Цього дня лінуватися не варто: за народними віруваннями обов’язково слід зробити хоча б три справи — це принесе удачу в майбутньому. До святих Євфимія та Лукіана звертаються за охороною від усілякого зла та нечистих сил, а також просять їхньої допомоги в зціленні тілесних недуг і душевних страждань.