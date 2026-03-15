ТСН у соціальних мережах

16 березня — яке церковне свято, що не слід піднімати, щоб не обтяжити своє життя

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Тетяна Мележик
Церковне свято 16 березня

Церковне свято 16 березня / © pexels.com

Завтра, 16 березня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Савина і Папи. Про життя Савина і Папи збереглися скромні, але надзвичайно цінні відомості. Вони жили в часи, коли християнство зазнавало жорстоких гонінь від римської влади. Обидва були ревними послідовниками Христа та активно проповідували віру серед своїх сучасників.

Згідно з церковними переказами, Савин і Папа не приховували своєї віри, за що були схоплені та піддані численним тортурам. Їхня мужність і терпіння під час страждань стали символом незламності духу. Свідки їхніх мук розповідали, що навіть перед смертю вони залишалися спокійними, молячись за тих, хто їх переслідував.

Мучеництво Савина і Папи, як і багатьох інших святих ранньої Церкви, стало підставою для утвердження християнської громади в період випробувань. Їхній подвиг надихав християн продовжувати віру, незважаючи на загрози та страх.

Прикмети 16 березня

Народні прикмети 16 березня / © pexels.com

Народні прикмети 16 березня / © pexels.com

  • Хмари, що швидко рухаються по небу, віщують теплу й сонячну погоду.

  • Поява ранніх перелітних птахів, таких як ластівки чи жайворонки, означає наближення раннього потепління.

  • Якщо річки ще вкриті льодом або вода в них не відтанула, весна буде холоднішою або затримається морозний період.

Що завтра не можна робити

Народні прикмети радять бути обережними цього дня. Не варто давати гроші в борг — це може призвести до матеріальних труднощів. Не слід піднімати важкі речі, щоб не обтяжувати своє життя зайвими турботами та проблемами. Також небажано викидати сміття бездумно: разом із ним можна «викинути» й удачу та добробут з дому.

Що можна робити завтра

Цього дня у православ’ї звертаються з молитвою до святих, просячи їх заступництва перед Богом, миру для душі та родини, а також допомоги на шляху духовного й життєвого вдосконалення.

178
