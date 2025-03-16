16 березня — яке церковне свято, чому не можна брати і давати гроші в борг

Що сьогодні за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Сьогодні, 16 березня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Савина і Папи. Святий Савин був, ймовірно, християнським священиком або дияконом, який жив у період великого переслідування християн при імператорі Діоклетіані (III-IV століття). Під час правління Діоклетіана в Римській імперії християни зазнавали численних переслідувань і катувань, оскільки вони відмовлялися поклонятися римським богам і імператору як божеству.

Савин, як і багато християн того часу, не погоджувався з вимогами імператора і залишався вірним Христу, що призвело до його арешту. За свідченнями традицій, Савин зазнав жорстоких катувань, а потім був страчений за віру. Місце його мучеництва і смерть не є точно визначеними, але його пам’ять жива в християнських громадах, де він вшановується як мученик.

Що стосується святого Папи, то його особистість теж може бути трохи неоднозначною, оскільки в історії є кілька святих з таким ім'ям. Але найбільш відомим є Папа, який теж був мучеником, постраждав за християнську віру. Існує також імовірність, що Папа — це святе ім'я для кількох мучеників, які жили в різних часах і регіонах, тому інформація про нього може бути об’єднана в одному образі.

Згідно з деякими джерелами, Папа був, ймовірно, дияконом або іншим священним служителем, який активно поширював християнство. Як і Савин, він був страчений через відмову від поклоніння римським богам і імператору. Його мучеництво стало символом мужності і віри, і його пам’ять відзначається в церквах, де його ім’я вшановується серед мучеників.

Прикмети 16 березня

Народні прикмети 16 березня / Фото: Unsplash

Якщо цей день сонячний, то літо буде теплим, а осінь — багатою на врожай.

Гроза чи сильний вітер вказують на можливі неврожайні сезони в майбутньому.

Якщо до цього дня не було снігу, а 16 березня він з’явився, то весна буде холодною й дощовою.

Що сьогодні не можна робити

Не можна працювати на землі в цей день, особливо в день пам'яті мучеників. Це пов'язано з повагою до святого дня та забороною на важку фізичну працю. Не варто давати в борг гроші цього дня, оскільки в народі вважалося, що це може спричинити фінансові труднощі протягом року.

Що можна робити сьогодні

Цього дня в деяких регіонах влаштовували весняні забави, гуляння, співали пісень про прихід весни. Жінки молилися за добробут родини, благословення на працю в полі.

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