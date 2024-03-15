16 березня — яке церковне свято, як вберегти себе від бідності і неприємностей

Завтра, 16 березня, в православному календарі день пам’яті святого Савіна Єрмопольського. Він був давньоєгипетським мучеником, який жив у III столітті. Народився в місті Гермополь (Єрмополь), що розташовувалося в Єгипті. Святий Савін був начальником у своєму місті.

Через гоніння, спрямовані на християн за царювання Діоклетіана, багато вірян стали мучениками. Святий Савін вирішив залишити свій дім, владу, багатства та всіх рідних. Він таємно пішов з міста і оселився в одному віддаленому селищі разом з іншими християнами. Там він проводив дні та ночі в пості та молитвах.

Служителі ж ідолів дуже ревно шукали Савіна, князя Гермопольського, щоб завдати йому мук. Один жебрак, який отримував милостиню від святого Савіна, зрадив його. Він прийшов до язичників і показав їм, де приховується святий. Язичники затримали святого, терзали його гострим залізом, палили вогнем. Нарешті його втопили у річці.

Святий Савін став прикладом віри та відданості, відстоюючи свою релігію в часи переслідувань. Його життя та мучеництво нагадують нам про відвагу та вірність.

Прикмети 16 березня

Народні прикмети 16 березня / Фото: Pexels

Теплий день — такою буде весна.

Вранці на землю опустився туман — літо буде холодним і дощовим.

Багато дощів — чекайте на поганий урожай.

Що завтра не можна робити

Наші предки вірили, що цього дня не можна давати в борг гроші, тому що це призведе до бідності. А після заходу сонця не рекомендовано їсти — це також негативно вплине на матеріальний добробут. Розпалювання будь-якого вогнища (піч, камінь, свічка) стане причиною неприємностей і нещасть. А жінкам цього дня заборонялося носити важкі речі. Вірили, що вони додадуть до життя проблем, яких і так вистачає.

Що можна робити завтра

В давнину цього дня селяни витягували вози, перевіряли їх і ремонтували за потреби. Потім обов'язково проїжджали по селу, щоб перевірити, чи все добре працює. А ось сани вже натирали і залишали до зими. Ідеальним цей день вважався для здійснення будь-яких закупів і для любовних справ. Тому часто на дату планували весілля.

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