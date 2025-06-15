- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 593
- Час на прочитання
- 2 хв
16 червня — яке церковне свято, чому цього дня не можна шуміти і гучно розмовляти
Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Завтра, 16 червня, в православному календарі день пам’яті святого Тихона єпископа. Народився у родині пекаря-християнина в Аматунті (стародавнє місто на Кіпрі). З раннього дитинства виявляв особливе милосердя, віддавав хліб нужденним.
Юнак отримав хорошу освіту, спочатку був читцем в храмі, пізніше пресвітером. Завдяки своїй мудрості і добросердю в 380-390 роках став єпископом Аматунта. В ті часи на Кіпрі жило багато язичників, а тому Тихон почав енергійно проповідувати Слово Боже, зводити храми, навертаючи їх в християнство.
Достеменно не відомо, коли помер святий Тихон. Однак, за церковними переказами він відійшов у вічність в глибокій старості. Його мощі зберігаються на Кіпрі, хоча деяка їх частина була перевезена до Константинополя.
Прикмети 16 червня
Сонячний день до сухого літа.
Вранці багато роси — вдень буде гарна погода.
Почути грім до тривалої негоди.
Що завтра не можна робити
Кажуть, що праця на городі цього дня не принесе жодної користі — усе наче піде прахом. Не слід зчиняти галас, шуміти, гучно розмовляти — це може відігнати щастя й злагоду з дому.
Що можна робити завтра
До святого Тихона звертаються з молитвами про мир і лад у родині, про полегшення в домашніх турботах і про зцілення рідних від хвороб. У народі вірять, що він особливо допомагає тим, хто страждає на зубний біль, даруючи полегшення через щиру молитву.