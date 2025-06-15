Церковне свято 16 червня / © Фото з відкритих джерел

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Завтра, 16 червня, в православному календарі день пам’яті святого Тихона єпископа. Народився у родині пекаря-християнина в Аматунті (стародавнє місто на Кіпрі). З раннього дитинства виявляв особливе милосердя, віддавав хліб нужденним.

Юнак отримав хорошу освіту, спочатку був читцем в храмі, пізніше пресвітером. Завдяки своїй мудрості і добросердю в 380-390 роках став єпископом Аматунта. В ті часи на Кіпрі жило багато язичників, а тому Тихон почав енергійно проповідувати Слово Боже, зводити храми, навертаючи їх в християнство.

Достеменно не відомо, коли помер святий Тихон. Однак, за церковними переказами він відійшов у вічність в глибокій старості. Його мощі зберігаються на Кіпрі, хоча деяка їх частина була перевезена до Константинополя.

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Прикмети 16 червня

Народні прикмети 16 червня / © Pixabay

Сонячний день до сухого літа.

Вранці багато роси — вдень буде гарна погода.

Почути грім до тривалої негоди.

Що завтра не можна робити

Кажуть, що праця на городі цього дня не принесе жодної користі — усе наче піде прахом. Не слід зчиняти галас, шуміти, гучно розмовляти — це може відігнати щастя й злагоду з дому.

Що можна робити завтра

До святого Тихона звертаються з молитвами про мир і лад у родині, про полегшення в домашніх турботах і про зцілення рідних від хвороб. У народі вірять, що він особливо допомагає тим, хто страждає на зубний біль, даруючи полегшення через щиру молитву.