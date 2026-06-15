Церковне свято 16 червня / © unsplash.com

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Завтра, 16 червня, в православному календарі день пам’яті святих Отців I-го Вселенського Собору. Перший Нікейський Собор, що відбувся 325 року в місті Нікея за ініціативою імператора Костянтина Великого, став переламним моментом в історії християнства. Саме тут сформувався фундамент єдиного віровчення Церкви, були засуджені єресі та закладені основи Символу віри, який у своїй суті зберігся донині.

Головну роль у цьому зібранні відіграли святі Отці — єпископи, богослови та сповідники віри, які прибули з різних куточків християнського світу. Їхня спільна праця стала свідченням того, що істина народжується не в ізоляції, а в соборному розумінні Церкви.

Однією з найшанованіших постатей Собору є святитель Миколай, архієпископ Мир Лікійських. За церковним переданням, він рішуче виступив проти Арія, який заперечував божественність Ісуса Христа. У переказах згадується навіть драматичний момент, коли святитель Миколай виявив ревність настільки сильно, що був тимчасово обмежений у своєму єпископському служінні, але згодом його було виправдано — як того, хто діяв із любові до істини.

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Патріарх Олександр Александрійський став одним із головних богословських опонентів аріанства. Він не лише викривав помилкове вчення Арія, але й сформував коло учнів, серед яких особливо виділяється майбутній великий богослов Афанасій. Саме його богословська спадщина стала основою для формування чіткого формулювання віри у повну божественність Сина Божого.

На момент Собору святий Афанасій Великий був ще дияконом, але саме він став одним із найяскравіших захисників православного вчення у наступні десятиліття. Його богословська думка закріпила перемогу Нікейського Символу віри та визначила розвиток християнської догматики на століття вперед. Його навіть називають «стовпом Православ’я».

Церковне свято 16 червня — день пам’яті святого Тихона, єпископа

Святий Тихон Задонський народився 1724 року в бідній родині на території сучасної Росії. Під час народження він отримав ім’я Тимофій. Від ранніх років вирізнявся глибокою релігійністю, любов’ю до читання Святого Письма та схильністю до усамітнення.

Освіту Тихон здобував у духовних школах Новгорода та згодом у Санкт-Петербурзі. Його інтелектуальні здібності та моральна глибина швидко привернули увагу викладачів і церковної влади. Уже в молодості він обрав чернечий шлях, прийнявши постриг з ім’ям Тихон.

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Його духовне зростання поєднувалося з викладацькою діяльністю: він навчав богослов’я, риториці та пастирському служінню, формуючи нове покоління священнослужителів.

Згодом Тихон був призначений єпископом Воронезьким, а пізніше — Задонським. У цей період він проявив себе як ревний пастир, який не лише керував єпархією, але й особисто опікувався духовним станом священників і мирян.

Він активно проповідував, закликав до морального оновлення, боротьби з формалізмом у вірі та до живого, щирого християнства. Особливу увагу приділяв милосердю, покаянню та внутрішній молитві.

Попри високий єпископський сан, Тихон згодом залишив активне управління єпархією та оселився у Задонському монастирі. Там він провів останні роки життя в молитві, пості та написанні духовних творів.

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Саме в цей період він створив свої найвідоміші праці, серед яких повчання про християнське життя, моральні настанови та роздуми про спасіння душі. Його тексти відзначаються простотою мови та глибиною богословської думки.

Святий Тихон залишив після себе величезну духовну спадщину, яка вплинула на розвиток православного богослов’я і пастирської практики. Його твори й досі читають як духовні настанови для мирян і духовенства.

Він наголошував на тому, що справжня віра проявляється не у зовнішніх формах, а у внутрішньому житті людини — у любові, смиренні та постійному прагненні до Бога.

Прикмети 16 червня

Народні прикмети 16 червня / © pexels.com

Якщо ранок 16 червня ясний і без роси — очікується тривале сухе та тепле літо.

Сильний вітер цього дня — до різкої зміни погоди протягом 2–3 днів.

Комарі та мошки особливо активні ввечері — до теплої безвітряної погоди.

Що завтра не можна робити

Існувала важлива заборона: не рекомендували пекти хліб і замішувати тісто, адже вірили, що так можна «відвернути» або втратити достаток у домі.

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Що можна робити завтра

У народі цей день називали «Тихим Тихоном» — помічали, що 16 червня природа ніби стишується, завмирає в особливій тиші. Навіть пташиний спів у цей час стає рідкісним, і чути переважно лише солов’я, який продовжує співати аж до Петрового дня. У цей період дозволялося займатися щоденними господарськими справами: прибирати, прати, готувати їжу (окрім випічки). Водночас радили провести день спокійно, без зайвої метушні, у тиші та внутрішньому рівноважному стані.

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