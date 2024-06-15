16 червня — яке церковне свято, чому цього дня краще не приймати важливі рішення

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Завтра, 16 червня, в православному календарі день пам’яті святого чудотворця Тихона Аматунтського. Святий Тихон, єпископ Аматунський, був побожним сином бідних міщан, які жили в місті Аматунті на острові Кипр. Його ім’я, Тихон, означає "щасливий". Він був обдарований благодаттю Божою і жив посеред нас і для нас, ставши славним чудотворцем. Молитва до святого Тихона єпископа Амафунтського використовується вірянами, які звертаються до нього з глибокою шаною і любов’ю.
Прикмети 16 червня
- Ворони сидять повернуті дзьобами в одну сторону до сильного вітру.
- В'юнок закрив квіти — піде дощ.
- Ввечері туман до покращення погоди.
Що завтра не можна робити
Цього дня забороняється приймати важливі рішення, адже вони не принесуть того результату, на який ви чекаєте. Не можна випікати будь-які страви, тому що це призведе до фінансових труднощів. Краще не ображатися і не думати погано про когось — повернеться до вас.
Що можна робити завтра
Цей день вважається сприятливим для домашніх страв, таких як приготування їжі, прибирання, прання тощо. Також краще провести свій вільний час з близькими для себе людьми.
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