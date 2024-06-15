16 червня — яке церковне свято, чому цього дня краще не приймати важливі рішення

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 16 червня, в православному календарі день пам’яті святого чудотворця Тихона Аматунтського. Святий Тихон, єпископ Аматунський, був побожним сином бідних міщан, які жили в місті Аматунті на острові Кипр. Його ім’я, Тихон, означає "щасливий". Він був обдарований благодаттю Божою і жив посеред нас і для нас, ставши славним чудотворцем. Молитва до святого Тихона єпископа Амафунтського використовується вірянами, які звертаються до нього з глибокою шаною і любов’ю.

Прикмети 16 червня

Народні прикмети 16 червня / Фото: Unsplash

Ворони сидять повернуті дзьобами в одну сторону до сильного вітру.

В'юнок закрив квіти — піде дощ.

Ввечері туман до покращення погоди.

Що завтра не можна робити

Цього дня забороняється приймати важливі рішення, адже вони не принесуть того результату, на який ви чекаєте. Не можна випікати будь-які страви, тому що це призведе до фінансових труднощів. Краще не ображатися і не думати погано про когось — повернеться до вас.

Що можна робити завтра

Цей день вважається сприятливим для домашніх страв, таких як приготування їжі, прибирання, прання тощо. Також краще провести свій вільний час з близькими для себе людьми.

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