16 грудня — яке церковне свято, чому не слід розмовляти з кимось через поріг будинку

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 16 грудня, в православному календарі день пам’яті святого пророка Аггея. Він був одним із дванадцяти малих пророків у Старому Завіті. Він жив і пророкував наприкінці VI століття до Р. Х., приблизно між 520 і 515 роками до Різдва Христового, під час перського царя Дарія I.

Аггей пророкував у період, коли єврейський народ повернувся з Вавилонського полону (539 р. до Р. Х.). Після повернення євреї почали відбудову Єрусалимського храму, але через внутрішні труднощі та зовнішній опір будівництво було припинене на кілька років. Аггей мав завдання надихнути євреїв на відновлення храму. Він докоряв їм за те, що вони більше дбали про власні будинки й комфорт, ніж про відновлення Божого дому, і закликав їх поставити Господа на перше місце в своєму житті.

Пророк наголошував, що Божі благословення залежали від вірності народу. Він говорив, що саме через байдужість до храму в народі були економічні та природні негаразди: неврожаї, посуха, нестача їжі й пиття.

Прикмети 16 грудня

Народні прикмети 16 грудня / Фото: Unsplash

Снігурі дуже голосно цвірінькають — буде відлига.

Побачити, як падає зірка — до холоднечі.

Кіт шукає тепле місце, щоб спати — буде морозна погода.

Що завтра не можна робити

Наші предки вірили, що не слід розмовляти з будь-якою людиною через поріг будинку — це призведе до серйозної сварки. Також не можна цього дня ремонтувати взуття — буде біда.

Що можна робити завтра

Святого Аггея здавна вважали покровителем немовлят, тому йому обов'язково моляться про їхнє здоров'я, зберегти віру в добро та справедливість. Також часто просили у пророка, щоб той позбавив людину ліні.

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