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16 грудня — яке церковне свято, чому так важливо провести день в родинному колі

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
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16 грудня — яке церковне свято, чому так важливо провести день в родинному колі

Церковне свято 16 грудня / Фото: Unsplash

Яке завтра свято святкують в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 16 грудня, в православному календарі день пам’яті святого пророка Агея. Святий пророк Агей був одним з Дванадцяти малих пророків, які жили в V столітті до нашої ери. Він народився в Вавилоні під час полону і повернувся до Єрусалима, де пророкував разом зі святим пророком Захарієм. Він заохочував юдеїв відновити Єрусалимський храм, який був зруйнований вавилонянами. Він передбачив, що другий храм буде славнішим за перший, тому що в ньому з’явиться Цар світу, Спаситель усіх народів.

Церковне свято 16 грудня — день пам'яті преподобної цариці Феофанії

Преподобна цариця Феофанія була дружиною візантійського імператора Льва VI Мудрого, яка після його смерті прийняла чернецтво і заснувала жіночий монастир на острові Проті. Вона була відома своїм благочестям, милосердям, і дивотворними дарами. Вона померла 893 року і була проголошена святою церквою.

Прикмети 16 грудня

Народні прикмети 16 грудня / © Pexels
Народні прикмети 16 грудня / Фото: Pexels
  • На деревах іній — до морозу.
  • Морозна погода — такою вона буде до Водохреща.
  • Яка погода, таким квітень буде.

Що завтра не можна робити

Цей день не підходить для генерального прибирання, тому що інакше на вас будуть чекати лише невдачі наступного року. Цього дня гаманець не повинен бути порожнім — щоб не провести рік в фінансових проблемах, покладіть до нього хоча б кілька монет.

Що можна робити завтра

Дуже важливо цей день провести у родинному колі, а якщо потрібно відлучитися з дому, то зробити це ненадовго. Від цього, за повір'ями предків, залежить щастя сім'ї.

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