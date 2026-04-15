Завтра, 16 квітня, в православному календарі день пам’яті святих мучениць дів Агапії, Ірини і Хіонії. За переданням, Агапія, Ірина та Хіонія походили з міста Фессалоніки (сучасні Салоніки). Вони були сестрами за плоттю або духовно спорідненими християнками, об’єднаними спільним життям у благочесті, молитві та відмові від язичницького світу.

З юності діви присвятили себе християнській вірі, провадячи стримане життя, сповнене посту, молитви та милосердя. Вони уникали шлюбів і світської слави, обравши шлях духовного служіння.

Період їхнього життя припав на час правління імператора Діоклетіана, коли християнство зазнало особливо жорстоких переслідувань. Після викриття їхньої віри сестри були заарештовані та приведені до суду.

Попри погрози, їх не вдалося змусити зректися Христа та принести жертви язичницьким богам. Їхня відмова стала причиною суворого покарання.

Згідно з житіями, спочатку була страчена Ірина, яка до останнього подиху зберігала спокій і твердість у вірі. Агапію та Хіонію ув’язнили та згодом також засудили до смерті.

Вони прийняли мученицьку кончину з молитвою на устах, не зрікшись своєї віри навіть перед лицем смерті. Їхня смерть стала свідченням духовної незламності та любові до Бога.

Прикмети 16 квітня

Дощ у цей день — весна буде затяжною, холодною і нестійкою.

Якщо ще лежить сніг або повертаються холодні ночі — весна буде довгою, а літо прийде пізніше.

Низький і швидкий політ птахів (журавлів, ластівок) — до негоди або дощу.

Що завтра не можна робити

За народними віруваннями та стародавніми прикметами цього дня існує важливе застереження: не рекомендується нічого давати в борг — ні гроші, ні будь-які речі. Вважається, що такі дії можуть «винести з дому» добробут, удачу та фінансову стабільність, а також спричинити втрати або труднощі в майбутньому. Саме тому предки намагалися утриматися від позик і передачі власних речей стороннім людям.

Що можна робити завтра

У народному календарі цей період пов’язують із днем Ірини Розсадниці, який традиційно вважається сприятливим для городніх робіт і початку активного сезону садіння. За звичаями та народними прикметами, сьогодні добре займатися висаджуванням розсади овочів — зокрема капусти, помідорів та огірків. Вважається, що рослини, посаджені в цей день, краще приживаються, швидше ростуть і дають щедрий урожай.