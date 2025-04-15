ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
142
Час на прочитання
2 хв

16 квітня — яке церковне свято, про що слід помолитися Чернігівській іконі Богородиці

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковне свято 16 квітня

Церковне свято 16 квітня / © Pexels

Завтра, 16 квітня, в православному календарі день пам’яті святих мучениць Агафії, Ірини і Хіонії. Святі мучениці Агафія, Хіонія та Ірина — три рідні сестри, які у IV столітті прославилися непохитною вірою у Христа і прийняли мученицьку смерть під час жорстоких гонінь на християн, що відбувалися за правління імператора Діоклетіана.

Походили вони з знатної християнської родини, мешкали на території давньої Аквілеї (сучасна Італія) та вели строге, побожне життя, присвячене молитві, дотриманню євангельських заповідей та цноті. З дитинства сестри обрали шлях дівоцтва заради Господа, цілковито відмовившись від світських утіх і шлюбу.

У період масових переслідувань християн, за наказом місцевого правителя Діонісія, їх було заарештовано. Поставши перед судом, вони відмовилися принести жертви язичницьким богам, відкрито засвідчивши свою віру в єдиного Бога та Спасителя Ісуса Христа. За це були приречені на страту.

Святих Агафію та Хіонію було спалено живцем. Незважаючи на страшні муки, вони зберігали надзвичайну духовну стійкість і спокій, мужньо прийнявши смерть заради Христа. Їх молодшу сестру, святу Ірину, намагалися змусити до зречення віри через приниження — її було передано до дому розпусти. Однак за Божим промислом вона залишилась недоторканою: Господь охоронив її чистоту. Після цього її було страчено — за різними джерелами, або стрілами, або скинутою з висоти.

Прикмети 16 квітня

Народні прикмети 16 квітня / © unsplash.com

Народні прикмети 16 квітня / © unsplash.com

  • До цього дня зацвіла мати-й-мачуха — весна вже остаточно вступила в силу.

  • Туман вранці — до теплої, але вологої погоди.

  • Зоряний ранок — до посухи влітку.

Що завтра не можна робити

Цього дня особливо важливо тримати серце в чистоті: слід утриматися від лайки, сварок і грубих слів. Не варто відмовляти в допомозі тим, хто потребує, кривдити тварин, плекати заздрість чи поширювати чутки — усе це вважається духовно недоречним.

Що можна робити завтра

Біля чудотворного образу Чернігівської ікони Божої Матері неодноразово ставалися надзвичайні події. Особливо часто — зцілення: люди, які приходили з вірою, дивовижним чином позбувалися сліпоти, проблем із ногами, ревматичних болів та затяжних хвороб. Молитва до Богородиці може бути як щирою й особистою, сказаною своїми словами, так і традиційною — через церковні молитви.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
142
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie