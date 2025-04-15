Церковне свято 16 квітня / © Pexels

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Завтра, 16 квітня, в православному календарі день пам’яті святих мучениць Агафії, Ірини і Хіонії. Святі мучениці Агафія, Хіонія та Ірина — три рідні сестри, які у IV столітті прославилися непохитною вірою у Христа і прийняли мученицьку смерть під час жорстоких гонінь на християн, що відбувалися за правління імператора Діоклетіана.

Походили вони з знатної християнської родини, мешкали на території давньої Аквілеї (сучасна Італія) та вели строге, побожне життя, присвячене молитві, дотриманню євангельських заповідей та цноті. З дитинства сестри обрали шлях дівоцтва заради Господа, цілковито відмовившись від світських утіх і шлюбу.

У період масових переслідувань християн, за наказом місцевого правителя Діонісія, їх було заарештовано. Поставши перед судом, вони відмовилися принести жертви язичницьким богам, відкрито засвідчивши свою віру в єдиного Бога та Спасителя Ісуса Христа. За це були приречені на страту.

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Святих Агафію та Хіонію було спалено живцем. Незважаючи на страшні муки, вони зберігали надзвичайну духовну стійкість і спокій, мужньо прийнявши смерть заради Христа. Їх молодшу сестру, святу Ірину, намагалися змусити до зречення віри через приниження — її було передано до дому розпусти. Однак за Божим промислом вона залишилась недоторканою: Господь охоронив її чистоту. Після цього її було страчено — за різними джерелами, або стрілами, або скинутою з висоти.

Прикмети 16 квітня

Народні прикмети 16 квітня / © unsplash.com

До цього дня зацвіла мати-й-мачуха — весна вже остаточно вступила в силу.

Туман вранці — до теплої, але вологої погоди.

Зоряний ранок — до посухи влітку.

Що завтра не можна робити

Цього дня особливо важливо тримати серце в чистоті: слід утриматися від лайки, сварок і грубих слів. Не варто відмовляти в допомозі тим, хто потребує, кривдити тварин, плекати заздрість чи поширювати чутки — усе це вважається духовно недоречним.

Що можна робити завтра

Біля чудотворного образу Чернігівської ікони Божої Матері неодноразово ставалися надзвичайні події. Особливо часто — зцілення: люди, які приходили з вірою, дивовижним чином позбувалися сліпоти, проблем із ногами, ревматичних болів та затяжних хвороб. Молитва до Богородиці може бути як щирою й особистою, сказаною своїми словами, так і традиційною — через церковні молитви.