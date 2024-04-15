16 квітня — яке церковне свято, що заборонено робити, щоб не зіпсувати здоров'я

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 16 квітня, в православному календарі день пам’яті трьох мучениць Агапії, Ірини та Хіонії. Святі мучениці Агапія, Ірина і Хіонія були рідними сестрами, які жили наприкінці III століття поблизу італійського міста Аквілея. Вони втратили батьків у молодому віці і вирішили присвятити своє життя духовному благочестивому життю, відкидаючи пропозиції про шлюб.

Під час гоніння на християн за часів імператора Діоклетіана, трьох сестер було заарештовано і піддано тортурам. Імператор запропонував їм відректися від Христа і обіцяв знайти для них знатних женихів, але вони відмовилися, заявивши, що їхнім єдиним Небесним Нареченим є Христос.

Агапія і Хіонія були заживо спалені, а Ірина була проколена стрілами. Їхні тіла та одяг залишилися непошкодженими вогнем, а обличчя прекрасними та спокійними. Ці події відбулися 304 року, і сьогодні вони вшановуються як приклад сильної віри та мужності.

Прикмети 16 квітня

Народні прикмети 16 квітня / Фото: pixabay.com

Побачити веселку — погода погіршиться.

Західний вітер — до посиленої вологи.

Сильний дощ — до теплого літа.

Що завтра не можна робити

Цього дня наші пращури намагалися не використовувати лайливі слова. Існувало повір'я, що всі вони повернуться до людини, яка їх промовила, проблемами зі здоров'ям. Також не можна займатися риболовлею — разом із рибою принесете до оселі нещастя.

Що можна робити завтра

В давнину саме цього дня готували насіння до висаджування. Вважалося, що цей день сприятливий для робіт в полі і на городі. Під час праці варто було міцно зав'язати на голові хустину — тоді урожай буде великим.

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